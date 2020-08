Κοινωνία

Δανιηλίδης στον ΑΝΤ1: 80000 παιδιά θα μείνουν εκτός παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ (βίντεο)

Τι υποστηρίζει ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών για τις αυξημένες αιτήσεις γονέων και τις διαθέσιμες θέσεις. Τι ζητά και τι προτείνει.