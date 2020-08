Κοινωνία

Δεν τους χώρισε ούτε ο θάνατος: Ακολούθησε την γυναίκα του που “έφυγε”

Ένα ζευγάρι που ήταν μαζί μια ζωή, συνεχίζει και μετά θάνατον…

Μόλις 16 μέρες άντεξε στη ζωή ένας ηλικιωμένος, αφού έχασε τη γυναίκα του.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από τα νεανικά του χρόνια μέχρι τα βαθιά γεράματα και δεν τους χώρισε ούτε ο θάνατος.

Εκείνη πέθανε στις 7 Αυγούστου, σε ηλικία 86 ετών κι εκείνος χθες το βράδυ, σε ηλικία 91 ετών.

Ο λόγος για τη Δήμητρα και τον Πάρη Κοβούλη από την Αγιά στη Λάρισα, όπου η είδηση και του δεύτερου θανάτου γρήγορα μαθεύτηκε σε όλους, προκαλώντας πέρα από τη φυσιολογική θλίψη και μεγάλη εντύπωση για την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία του Πάρη Κοβούλη θα γίνει σήμερα, στον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίων, στην Αγιά.

