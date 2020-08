Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: 1000 κρούσματα τη μέρα, αν δεν τηρήσουμε τα μέτρα (βίντεο)

Ο καθηγητής μιλά στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για τη διασπορά του κορονοϊού και το άνοιγμα των σχολείων. Τι θα γίνει αν αυξηθούν κι άλλο τα κρούσματα.