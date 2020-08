Life

Κόμπι Μπράιαντ: Ραγίζει καρδιές το μήνυμα από την Βανέσα για τα γενέθλια του

Τα 42α γενέθλια του θα γιόρταζε ο άσος των παρκέ, τονήμα της ζωής του οποίου κόπηκε πρόωρα, μαζί με της κόρης του, στην πολύνεκρη συντριβή ελικοπτέρου.

Μια συγκλονιστική ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, Κόμπι Μπράιαντ, έκανε η Βανέσα Μπράιαντ.

Ο θρύλος του NBA έχασε τη ζωή του μαζί με την 13χρονη κόρη του και επτά ακόμη άτομα, όταν το ελικόπτερο που επέβαινε, συνετρίβη στην Καλιφόρνια στις 26 Ιανουαρίου του 2020.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Βανέσα Μπράιαντ:

«Στο μωρό μου.

Ευτυχισμένα γενέθλια. Σε αγαπώ και μου λείπεις περισσότερο από όσο μπορώ να εξηγήσω. Εύχομαι εσύ και η Gigi να ήσασταν εδώ, για να γιορτάσουμε για εσένα. Εύχομαι να μπορούσα να σου μαγειρέψω το αγαπημένο σου φαγητό όπως επίσης και μια τούρτα μαζί με την Gigi. Μου λείπουν οι μεγάλες αγκαλιές σου, τα φιλιά σου, το χαμόγελό σου, το τεράστιο και ηχηρό γέλιο σου. Μου λείπει να σε πειράζω, να σε κάνω να γελάς. Μου λείπει να κάθεσαι πάνω μου, σαν το μεγάλο μου μωρό όπως είσαι. Σκέφτομαι συνέχεια τόσο πόσο τρυφερός και υπομονετικός ήσουν.

Σκέφτομαι όσα έκανες για να με βοηθήσεις σε κάθε εμπόδιο που βρισκόταν στον δρόμο μου. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες να μεγαλώσω μαζί σου και που με δίδαξες τον τρόπο για να είμαι δυνατή. Να βλέπω τα θετικά στους ανθρώπους. Μας λείπουν οι στοχαστικές σου υποδείξεις και ο καταπληκτικός τρόπος που μας έκανες να αισθανόμαστε όμορφα. Κάνω εικόνα το μεγάλο σου χαμόγελο και τις αγκαλιές σου που μας καλωσόριζαν κάθε μέρα. Θεέ μου, μου λείπετε και οι δύο τόσο πολύ.

Οι ζωές μας είναι τόσο άδειες χωρίς εσένα και την Gigi. Έχω διαλυθεί μέσα μου. Όσο κι αν θέλω να κλάψω, βάζω στο πρόσωπό μου ένα χαμόγελο για να βοηθήσω τις μέρες να λάμπουν λίγο περισσότερο για τις κόρες μας.

Δεν είμαι εγώ η δυνατή, αλλά εκείνες. Είμαι σίγουρη πως είσαι περήφανος γι’ αυτές. Φορούν ένα χαμόγελο κάθε μέρα στο πρόσωπό μου. Εύχομαι να μπορούσα να ξυπνήσω από αυτόν τον απαίσιο εφιάλτη. Μακάρι να μπορούσα να κάνω έκπληξη στα κορίτσια και να καλωσορίσω εσένα και την Gigi πίσω στο σπίτι μας. Είμαι θυμωμένη που δεν έφυγα πρώτη. Πάντα ήθελα να φύγω πρώτη ώστε να μην νιώσω αυτόν τον πόνο. Υποτίθεται ότι έπρεπε να σου λείπω. Θα έπρεπε η Gigi να είναι εδώ με τις αδελφές της. Θα έπρεπε να είμαι εγώ στη θέση σου.

Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω να σου πω και να σου δείξω, τόσο σε εσένα όσο και στην Gigi . Τόσα πολλά πράγματα που θα σας έκαναν και τους δύο χαρούμενους. Τόσα επιτεύγματα των κοριτσιών μας. Τόσα πράγματα που θα σε έκαναν περήφανο. Είμαι ευγνώμων που έχω κομμάτια του παραδείσου εδώ στην γη, χάρη σε εσένα. Σε ευχαριστώ που με αγάπησες τόσο πολύ που μου φτάνει για πολλές ζωές. Σε κάθε ζωή, εσένα θα διάλεγα. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι σημαίνει αληθινή αγάπη. Σε ευχαριστώ για όλα. Ξέρω ότι η Gigi μου γιορτάζει για εσένα, όπως έκανε πάντα στις ιδιαίτερες μέρες μας.

Μου λείπει τόσο πολύ η πριγκίπισσά μου. Η Natalia, η Gianna, η Bianka, η Capri και εγώ σου ευχόμαστε χαρούμενα γενέθλια αγάπη μου. Σε αγαπώ για τώρα και για πάντα».