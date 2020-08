Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Τζόνσον καλεί τους γονείς να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο

Τι αναφέρει ο Βρετανός Πρωθυπουργός, λίγες ώρες μετά τις ανακοιινώσεις επιστημόνων, ότι θα υπάρχουν σημαντικότερες επιτπώσεις για τα παιδιά, εάν μείνουν στο σπίτι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τους γονείς στη Βρετανία να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, το οποίο θα ξαναρχίσει τον επόμενο μήνα στη Βρετανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς θεωρεί την επαναλειτουργία των σχολείων ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει τη χώρα και την οικονομία της να ανακάμψουν από το lockdown που είχε επιβληθεί για τον νέο κορονοϊό.

Οι δηλώσεις του Τζόνσον έπονται ανακοίνωσης το Σαββατοκύριακο των ανώτατων ιατρικών συμβούλων της Βρετανίας, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι το να χάσουν τα παιδιά το σχολείο δημιουργεί πολύ μεγαλύτερους κινδύνους γι'αυτά από το να προσβληθούν από νέο κορονοϊό.

"Ο κίνδυνος να προσβληθούν από COVID-19 στο σχολείο είναι πολύ μικρός και είναι πολύ περισσότερο επιβλαβές για την ανάπτυξη ενός παιδιού και για την υγεία του και την ευημερία του να απέχει κι άλλο από το σχολείο", υπογραμμίζει ο Τζόνσον σε ανακοίνωσή του.

"Γι'αυτό είναι ζωτικής σημασίας να στείλουμε τα παιδιά μας πίσω στην τάξη για να μάθουν και να είναι με τους φίλους τους. Τίποτε δεν θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στις ευκαιρίες ζωής για τα παιδιά μας από την επιστροφή τους στο σχολείο", προσθέτει.

Τα σχολεία έκλεισαν τον Μάρτιο, με εξαίρεση τα παιδιά των εργαζομένων σε σημαντικούς τομείς, και ξανάνοιξαν τον Ιούνιο μόνον για έναν πολύ μικρό αριθμό μαθητών.

Η επιστροφή των μαθητών στις τάξεις θα επιτρέψει στους γονείς να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους, κάτι το οποίο ενθαρρύνει η βρετανική κυβέρνηση για να βοηθηθεί η οικονομία να ανακάμψει έπειτα από την συρρίκνωσή της κατά 20% το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Οι ανώτατοι σύμβουλοι για θέματα υγείας των κυβερνήσεων της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπογράμμισαν χθες ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία που δείχνουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό πρόκλησης σοβαρής ασθένειας στα παιδιά, ακόμη κι αν προσβληθούν από SARS-CoV-2, και έναν εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο θανάτου.

Δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα από την εταιρεία δημοσκοπήσεων YouGov στις 4 Αυγούστου, δείχνουν ότι το 25% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα σχολεία δεν θα πρέπει να ξανανοίξουν τον Σεπτέμβριο, έναντι ποσοστού 57% που υποστηρίζει ότι τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν στην τάξη.