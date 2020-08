Παράξενα

Κρήτη: Γλέντι γάμου στήθηκε στο…δρόμο (βίντεο)

Ο γάμος που κέντρισε το ενδιαφέρον το περασμένο Σαββατοκύριακο, τελικά είχε το πιο…πετυχημένο τραπέζι.

Ο γάμος με τους πάνω από 1800 που ήταν να γίνει στα Χανιά περιορίστηκε, μετά από παρέμβαση της Αστυνομίας, αφού το όριο περιορίζεται σε 50 άτομα.

Το γλέντι όμως, στο γάμο του κρητικού μουσικού στήθηκε και μάλιστα ήταν και «πλούσιο».

Τα τραπέζια στήθηκαν στο δρόμο και οι καλεσμένοι όρθιοι σερβιρίστηκαν το ψητό και το γαμοπίλαφο, ενώ το χορό έσυρε η νύφη.

Το “κλου” της βραδιάς ωστόσο, ήταν οι καλεσμένοι που δεν κατόρθωσαν να κάτσουν σε τραπέζι, οι οποίοι εκτός από τις μπομπονιέρες έπαιρναν και… τσάντες βραστό και ψητό μαζί με… μία φιάλη ουίσκι!

