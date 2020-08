Πολιτισμός

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης: κλειστό λόγω κορονοϊού

Σε ισχύ απο σήμερα έκτακτα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο κορονοϊός έκλεισε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης

Εργαζόμενος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης και έτσι το Μουσείο έκλεισε για το κοινό και ξεκίνησε η απολύμανση του

Η γνωστοποίηση της νόσησης εργαζομένου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης οδήγησε σήμερα το πρωί στο κλείσιμο του, προκειμένου να απολυμανθεί.

Ήδη ιχνηλατούνται οι επαφές της ασθενούς προκειμένου να ελεγχθούν ιατρικά.

Σημειώνεται ότι απο σήμερα στην Λέσβο ειναι σε ισχύ έκτακτα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού, καθώς το νησί εντάχθηκε στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές της χώρας.

Πηγή: stonisi.gr