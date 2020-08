Κόσμος

Συρία: Μπλακ άουτ μετά από έκρηξη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε η χώρα, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στη Δαμασκό.

Έκρηξη στον Αραβικό Αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη Συρία, με το υπουργείο Ενέργειας και Ηλεκτρισμού να κάνει λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια».

Το τηλεοπτικό δίκτυο Ikhbariya μετέδωσε εικόνες από μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη, η οποία σύμφωνα με αξιωματούχους σημειώθηκε μεταξύ των πόλεων Αντ Ντουμάιρ και Άντρα, βορειοδυτικά της Δαμασκού. Αργότερα το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

«Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο SANA επικαλούμενο τον υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτού Πλούτου Άλι Γάνεμ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Νωρίτερα ο υπουργός Ενέργειας Μοχάμεντ Χαρμπούτλι είχε επισημάνει ότι σταδιακά αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στις επαρχίες της Συρίας. Κάτοικος της Δαμασκού δήλωσε ότι στην πρωτεύουσα έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Συρία Τζέιμς Τζέφρι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ερευνούν την επίθεση, όμως πρόσθεσε ότι «ήταν σχεδόν σίγουρα πλήγμα από το Ισλαμικό Κράτος», εξήγησε μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη κατά την έναρξη των υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συνομιλιών της Συριακής Συνταγματικής Επιτροπής.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επεσήμανε ότι δεν είναι ξεκάθαρο ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση. Στο παρελθόν όμως το ΙΚ έχει αναλάβει την ευθύνη για τέτοιου είδους επιθέσεις.

Ο Αραβικός Αγωγός διασχίζει την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία και τον Λίβανο.

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν εξαπολυθεί εναντίον κρατικών υποδομών ενέργειας.