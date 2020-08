Πολιτική

Κορονοϊός - ΥΠΕΣ: επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες θα δοθούν στους μαθητές

Υπογράφηκε από τον Τάκη Θεοδωρικάκο η απόφαση για την έκτακτη επιχορήγηση στους ΟΤΑ. “Σηκώνουν μανίκια” οι 10.000 καθαρίστριες στα σχολεία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, υπέγραψε την Απόφαση για την πρώτη δόση της έκτακτης επιχορήγησης, ύψους 6,2 εκ. ευρώ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με σκοπό την αγορά μασκών και την προμήθειά τους στα δημόσια σχολεία της χώρας, μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Απόφαση λαμβάνεται για λόγους προστασίας της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών όλων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ενόψει της έναρξης του διδακτικού έτους 2020-2021.

Η έκτακτη επιχορήγηση θα γίνει από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων του άρθρου 71 του 4509/19 και αφορά στην προμήθεια υφασμάτινων μασκών πολλαπλών χρήσεων.

Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες στους μαθητές

Υφασμάτινες, επαναχρησιμοποιούμενες θα είναι οι μάσκες που θα διανεμηθούν δωρεάν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7 ο Τάκης Θεοδωρικάκος. «Οι μάσκες είναι απαραίτητο πλέον στοιχείο και χαρακτηριστικό της ζωής μας για αρκετούς μήνες μπροστά», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών προσθέτοντας ότι «πρέπει να μάθουμε όλοι να έχουμε μια ουσιαστική σχέση με αυτό το αντικείμενο, είναι το μοναδικό που μπορεί να μας προστατέψει όλους, αυτό και η τήρηση των μέτρων».

Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε επίσης ότι: «για πρώτη φορά με διαδικασία μόλις τριών ημερών, προσλαμβάνονται άμεσα 9474 καθαριστές και καθαρίστριες σε όλους τους Δήμους της χώρας. Για πρώτη φορά 5.000 από αυτούς είναι πλήρους απασχόλησης εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ορισμένου χρόνου από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου που θα λήξει η σχολική χρονιά, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις – το λέω αυτό γιατί το καθεστώς που υπήρχε μέχρι τώρα ήταν μεσαιωνικό».

Ο Υπ. Εσωτερικών είπε ότι οι νεοπροσληφθέντες θα είναι στις θέσεις τους στα σχολεία την πρώτη Σεπτεμβρίου- «είναι ευθύνη των δήμων να το διασφαλίσουν αυτό αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γίνει έτσι» υπογράμμισε.