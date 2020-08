Υγεία - Περιβάλλον

Έκκληση Κικίλια στους νέους: Μην έρθετε σε επαφή με ευπαθείς ομάδες

Στους νέους που επιστρέφουν από τις διακοπές απευθύνθηκε ο Υπουργός Υγείας.

«Βρισκόμαστε στη χρονική περίοδο που επιστρέφει από τις καλοκαιρινές διακοπές, από την περιφέρεια προς τα αστικά κέντρα, η πιο υπερκινητική ομάδα του πληθυσμού, οι ηλικίες από 20 έως 40, οι συμπολίτες μας που κατά κύριο λόγο μετακινήθηκαν, έκαναν διακοπές, ήρθαν σε επαφή με πολύ κόσμο. Στις ηλικίες αυτές υπάρχει υπερμετάδοση του ιού και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο και μάλιστα μεταδίδουν τον ιό κατά κύριο λόγο ασυμπτωματικά» δήλωσε, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας αναφερόμενος στους νέους συνέστησε τα ακόλουθα: «Πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν πρέπει αυτοί οι νέοι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με ευπαθείς ομάδες, δηλαδή με τους γονείς τους, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους ή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και ενδεχομένως θα μπορούσε να τους δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα εάν και εφόσον κολλήσουν τον ιό».

Για την Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα ο υπουργός Υγείας τόνισε: «Μιλάμε για πολύ κόσμο ο οποίος επιστρέφει και στην Αττική, που είναι επιβαρυμένη αυτή την εποχή, όπως βλέπουμε από την επιδημιολογική καμπύλη, και στη Μακεδονία και γενικά στα αστικά κέντρα» και έκανε έκκληση «σε όλους, και στους πιο μεγάλους και στους πιο νέους, να συνεχιστεί και να ενταθεί η προσπάθειά μας. Πρέπει να μπορέσουμε, με πειθαρχία, με αυτοπεριορισμό και αίσθηση της ευθύνης, να προασπίσουμε όλοι μαζί τη Δημόσια Υγεία».

Μιλώντας για την προετοιμασία του Ε.Σ.Υ. και τις προσλήψεις ο κ. Κικίλιας ανέφερε: «Διπλασιάσαμε τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εν μέσω κρίσης κορονοϊού και τώρα προχωράμε σε 1.200 μόνιμες κλίνες ΜΕΘ, μέχρι το τέλος του 2020. Προσλάβαμε πάνω από 6.000 υγειονομικούς, ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό και ενισχύσαμε όλες τις δομές μας. Στη μάχη αυτή θα παραμείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε λήγει η σύμβασή τους, άμεσα, είτε σε κάποιους μήνες, οι συμβάσεις αυτές θα επεκταθούν και θα ανανεωθούν. Όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, επίκεινται οι διαδικασίες της μονιμοποίησης, με κριτήρια, φυσικά, των επικουρικών νοσηλευτών μας οι οποίοι είχαν προσληφθεί εν μέσω Covid και προ Covid. Θα ήθελα να θυμίσω ότι φέραμε νόμο στη Βουλή που έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν την ειδικότητά τους οι νοσηλευτές εντός νοσοκομείων, όπως και οι ιατροί. Αυτό σημαίνει ότι θα μπουν άλλοι 2.250 νοσηλευτές μέσα στο σύστημα. Και επίσης, τρέχουν διαδικασίες και για μόνιμες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών λοιπού προσωπικού. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι να έχουν γίνει ποτέ τόσα πολλά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Τέλος, μιλώντας για την επανεκκίνηση της οικονομίας ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Η Ελλάδα άνοιξε τον τουρισμό και την οικονομία της πιο επιτυχημένα από ό,τι άλλες χώρες, παρά την αύξηση των κρουσμάτων. Γιατί υπήρχαν και υπάρχουν επιδημιολογικά μοντέλα και ψηφιακές πλατφόρμες μέτρησης της επιβάρυνσης των άλλων χωρών ως προς τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει ιχνηλάτηση σε πολύ υψηλό επίπεδο, κάτι το οποίο λείπει από άλλες χώρες και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας είναι μόνιμα πάνω από τα προβλήματα και δίνει λύσεις. Γιατί η Επιτροπή μας των 29 Επιδημιολόγων-Λοιμωξιολόγων και ειδικών, έχει δώσει πολύ σημαντικές επιστημονικές λύσεις τεκμηριωμένες και δομημένες όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και να μην ξεχνάμε και τα στοιχεία. Τα σκληρά στατιστικά που έχουν να κάνουν με το πόσοι συνάνθρωποί μας είναι διασωληνωμένοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πόσες ανθρώπινες ζωές έχουμε χάσει. Νομίζω ότι, σε σχέση με άλλες χώρες και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη και παγκοσμίως, η Ελλάδα κάνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια».