Αυστρία: Απέλαση Ρώσου διπλωμάτη από την Βιέννη

Οι επίσημες και οι…ανεπίσημες κατηγορίες κατά του διπλωμάτη.

Η Αυστρία απελαύνει έναν Ρώσο διπλωμάτη για παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης που διέπει τα προνόμια και την ασυλία των διπλωματών, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του αυστριακού υπουργείου Εξωτερικών, σε αυτό που σύμφωνα με μια εφημερίδα ταμπλόιντ είναι μια υπόθεση οικονομικής κατασκοπείας.

«Η συμπεριφορά του δεν συνάδει με τη Σύμβαση της Βιέννης», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ο οποίος αρνήθηκε να πει περισσότερα για την υπόθεση, περιλαμβανομένων και λεπτομερειών που αναφέρονται στην εφημερίδα Kronen Zeitung.

Η ρωσική πρεσβεία απάντησε με ανάρτησή της στο Twitter: «Έχουμε εξοργιστεί από την αθεμελίωτη απόφαση των αυστριακών αρχών η οποία βλάπτει τις εποικοδομητικές σχέσεις».

H Kronen Zeitung ανέφερε πως επί χρόνια ο Ρώσος είχε εμπλακεί σε κατασκοπεία μιας αυστριακής εταιρίας υψηλής τεχνολογίας με την υποστήριξη ενός Αυστριακού ο οποίος εργαζόταν σε αυτή. Ο Αυστριακός παραδόθηκε στις αρχές και κατονόμασε τον Ρώσο ως συνεργάτη του. Η εφημερίδα δεν κατονόμασε την εταιρία.

Η απέλαση είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός στην Αυστρία, η οποία δεν ήταν τόσο πρόθυμη όσο ορισμένες δυτικές χώρες-γείτονές της να απελαύνει διπλωμάτες στο παρελθόν. Η Αυστρία αρνήθηκε να ακολουθήσει την πλειονότητα των χωρών της ΕΕ που απέλασαν Ρώσους διπλωμάτες το 2008 μετά τη δηλητηρίαση στη Βρετανία του Ρώσου πρώην κατασκόπου Σεργκέι Σκριπάλ.