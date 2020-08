Υγεία - Περιβάλλον

Ενημέρωση δύο φορές την εβδομάδα για τον κορονοϊό

Ο Υφ. Πολιτικής Προστασίας και ο Σωτήρης Τσιόδρας θα ενημερώνουν για την πορεία εξάπλωσηςτης πανδημίας και την τήρηση των μέτρων.

Επανέρχεται η τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα από τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Η αποφαση ελήφθη, καθώς η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, με έξαρση της πανδημίας.

Στο τέλος Μαϊου, κατά την τελευταία εμφάνιση του σε ενημέρωση, ο κ. Χαρδαλιάς Τσιόδρας είχε επισημάνει ότι εάν υπάρξει νέα παρουσία και των δύο σε τακτική ενημέρωση, αυτό θα σημαίνει ότι η κατάσταση δεν εξελίσσεται καλά στην χώρα.

Όπως ανακοινωσε ο Στέλιος Πέτσας, "κάθε Τρίτη και Παρασκευή, στις 18:00μμ, θα παραχωρείται συνέντευξη Τύπου του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιου για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, κ. Νίκου Χαρδαλιά, του Υφυπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη και του καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα, στο Υπουργείο Υγείας.

Όταν ο κ. Τσιόδρας απουσιάζει, όπως αυτή την εβδομάδα, θα τον αντικαθιστά ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας, της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων του ΕΟΔΥ".