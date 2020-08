Πολιτική

Γερμανία: Προς λάθος κατεύθυνση η παράταση της NAVTEX

Για κλιμάκωση που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Την «λύπη» της για την παράταση της τουρκικής NAVTEX εξέφρασε η γερμανική κυβέρνηση ενόψει και των αυριανών επισκέψεων του υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας στην Αθήνα και στην 'Αγκυρα, τονίζοντας ότι «η παράταση των σεισμολογικών ερευνών του τουρκικού πλοίου εκεί στην παρούσα κατάσταση αποτελεί βήμα προς την λάθος κατεύθυνση, διότι αυτό που τώρα χρειαζόμαστε είναι μηνύματα αποκλιμάκωσης». Προειδοποίησε μάλιστα ότι η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο επιβαρύνει την σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και ενδεχόμενη κλιμάκωσή της θα έχει ακόμη βαρύτερες συνέπειες.

«Λυπούμαστε για αυτή την ανακοίνωση της Τουρκίας. Από την δική μας σκοπιά, η παράταση των σεισμολογικών ερευνών του τουρκικού πλοίου εκεί αποτελεί στην παρούσα κατάσταση βήμα προς την λάθος κατεύθυνση, διότι αυτό που τώρα χρειαζόμαστε είναι μηνύματα αποκλιμάκωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Κρίστοφερ Μπούργκερ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παράταση της NAVTEX από την πλευρά της 'Αγκυρας μέχρι τις 27 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται στο Βερολίνο το 'Ατυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν το Βερολίνο ανησυχεί για το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή, ο κ. Μπούργκερ επισήμανε ότι η γερμανική κυβέρνηση λαμβάνει «πολύ σοβαρά» υπόψη της τις εντάσεις και «ανησυχεί πολύ» ότι αυτές οι εντάσεις «επιβαρύνουν ήδη τις σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας και ότι, εάν οι εντάσεις αυξηθούν, μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει ακόμη πιο βαριές συνέπειες».

Αναφερόμενος στις επαφές που θα έχει ο κ. Μάας αύριο στην Αθήνα και στην 'Αγκυρα, ο κ. Μπούργκερ σημείωσε ότι οι προσπάθειες του Βεερολίνου ήταν και παραμένουν αναγκαίες, καθώς, όπως είπε, «παραμένει από την σκοπιά μας απαραίτητος ένας απευθείας διάλογος και βήματα προς αποκλιμάκωση και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να βρεθεί λύση στην ένταση». Ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντήσει τον Έλληνα και τον Τούρκο ομόλογό του, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας ανακοινώθηκε ότι, ο Χάικο Μάας θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ ανέφερε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητο να συνομιλεί και να παραμείνει σε συνομιλίες με τις δύο πλευρές: Πρόκειται για μια περιοχή όπου «χρειαζόμαστε σταθερότητα και όχι εντάσεις» και για αυτό η κυβέρνηση προσπάθησε και θα συνεχίσει να προσπαθεί «να έρθουν σε απευθείας διάλογο η Ελλάδα και η Τουρκία και να διαβουλευθούν τα διαφιλονικούμενα θέματά τους άμεσα ο ένας με τον άλλον». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα μπορούσε να υπάρξει συμμετοχή και άλλων θεσμών στο ζήτημα, ο Κρίστοφερ Μπούργκερ εξήγησε ότι «εάν οι εμπλεκόμενοι το επιθυμούν, τότε δεν μπορεί να έχει κανείς αντιρρήσεις», επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι από γερμανική σκοπιά είναι αποφασιστικής σημασίας να υπάρξει απευθείας διάλογος των δύο πλευρών. «Σε αυτό προσπαθούμε να συμβάλουμε και αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο συνεισφέρουμε τις τελευταίες εβδομάδες», πρόσθεσε. Κληθείς πάντως να απαντήσει εάν στο πλαίσιο του επικείμενου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών («Gymnich») θα συζητηθούν πιθανές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, ο κ. Μπούργκερ δεν θέλησε να προκαταλάβει το περιεχόμενο των συνομιλιών και παρέπεμψε στον προεδρεύοντα του Συμβουλίου, Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για τα θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, ενώ δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την γερμανική θέση για το ζήτημα των κυρώσεων.