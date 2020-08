Πολιτική

Κομισιόν για Τουρκία: παραμένουν στο τραπέζι όλες οι εναλλακτικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πλήρη στήριξή της σε Ελλάδα και Κύπρο και την ανησυχία της για τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις αυξανόμενες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζουν την ανάγκη αποκλιμάκωσης, τονίζοντας παράλληλα την πλήρη αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Αυτό δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Κομισιόν για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ναμπίλα Μασράκι, κληθείσα να σχολιάσει την ανανέωση της τουρκικής NAVTEX.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η ίδια εκπρόσωπος παρέπεμψε στα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου, όπου όπως επεσήμανε το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας ετέθη από ορισμένα κράτη μέλη.

Η Ναμπίλα Μασράλι αναφέρθηκε και σε προηγούμενα συμπεράσματα Συνόδων Κορυφής όπου υπήρξε καταδίκη της Τουρκίας. Σημείωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα επανέλθουν στο θέμα κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Σεπτεμβρίου, όπως επίσης «επί μακρόν» και στο Άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών την Πέμπτη, «με όλες τις εναλλακτικές να παραμένουν στο τραπέζι».