Πολιτισμός

Μενδώνη: ο Γιάννης Πουλόπουλος είχε την “στόφα” πρωταγωνιστή

Τι αναφέρει η Υπουργός Πολιτισμού, σε μήνυμα της για την απώλεια του δημοφιλή τραγουδιστή.

Σε συλλυπητήριο μήνυμα της, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, για την απώλεια του Γιάννη Πουλόπουλου, αναφέρει «Λίγοι, ελάχιστοι μουσικοί καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Πουλόπουλος που αποχαιρετάμε σήμερα, μπορούν να κινηθούν με άνεση, ευελιξία και συναίσθημα σε τόσο διαφορετικά είδη μουσικής. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν από τους λίγους, τραγουδιστές και μουσικούς, με αυτό το σπάνιο χάρισμα.

Με την ίδια επιτυχία ερμήνευσε Μίκη Θεοδωράκη και έργα άλλων σημαντικών Ελλήνων συνθετών. Τραγούδησε μοναδικά το Νέο Κύμα, Έλληνες και ξένους ποιητές, κλασσικές σήμερα κινηματογραφικές επιτυχίες. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή, νέος και όμορφος, έδειξε ότι είχε τη στόφα πρωταγωνιστή.

Ωστόσο ήταν πρωταγωνιστής και για το ξεχωριστό του ήθος. Τόλμησε να αποχωρήσει στο απόγειο της φήμης του και να κρατήσει τις αποστάσεις που εκείνος επέλεξε, όταν αισθάνθηκε ότι οι συνθήκες στην ψυχαγωγία δεν τον εξέφραζαν, δεν άρμοζαν στις καλλιτεχνικές αρχές του. Η αισθαντική φωνή του και οι μοναδικές ερμηνείες του στα τραγούδια που επέλεγε θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν. Θα μας ταξιδεύουν για πάντα συναισθηματικά. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».