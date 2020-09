Life

“Καλημέρα Ελλάδα” με τον Γιώργο Παπαδάκη για 30η χρονιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστρέφει στις οθόνες μας, η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Εδώ και 30 χρόνια, ξεκινάμε μαζί τα πρωινά!

Ο Γιώργος Παπαδάκης θα πει την πρώτη «καλημέρα» για φέτος στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 6 το πρωί. Η μακροβιότερη και πιο επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης έρχεται πάλι στους δέκτες μας μαζί με την πιο έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Στα 30 χρόνια μετάδοσής του, το «Καλημέρα Ελλάδα» έχει δώσει δυναμικό παρών στα μεγάλα γεγονότα και έχει παρέμβει αποτελεσματικά στα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. Με ρεπορτάζ και ειδήσεις από όλες τις γωνιές της χώρας, ο Γιώργος Παπαδάκης - έχοντας στο πλευρό του μια εξαιρετική δημοσιογραφική ομάδα - βρίσκεται καθημερινά, κοντά στον Έλληνα πολίτη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, με την εγκυρότητα, το χιούμορ και την αμεσότητά του, κέρδισε δικαίως όχι μόνο την πρωτιά στη μάχη της ενημέρωσης αλλά και την πρώτη θέση στην καρδιά και τη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού.

Η δημοφιλής ενημερωτική εκπομπή, ανανεωμένη και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, σε μια χρονιά δύσκολη και απαιτητική για όλους μας, θα είναι εδώ για να φέρει στο προσκήνιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για είμαστε ενημερωμένοι πολίτες.

Μαζί του οι: Γιώργος Γρηγοριάδης, Χρύσα Φώσκολου, Δημήτρης Χριστούλιας.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Άννυ Ζιώγα, Αντώνης Παπαδάκης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Άρης Σαλβάνος, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου (Θεσσαλονίκη).

Πρεμιέρα: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 06:00