Κοινωνία

Μετρό: Ενίσχυση των δρομολογίων

Πυκνώνουν τα δρομολόγια του μετρό. Πώς διαμορφώνονται.

Ενισχύεται από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου η συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό για την αποφυγή συνθηκών συνωστισμού στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ειδικότερα, η ΣΤΑΣΥ ΑΕ με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως κατά τις ώρες αιχμής, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου οι χρονοαποστάσεις στις Γραμμές 2 και 3 θα διαμορφωθούν στα 5 λεπτά (από 6΄) την τρέχουσα εβδομάδα. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και μέχρι νεωτέρας οι χρονοαποστάσεις στη Γραμμή 1 θα διαμορφωθούν στα 6 λεπτά, στη Γραμμή 2 στα 4,5 λεπτά (όπως και πέρσι), ενώ στη γραμμή 3 οι χρόνοι διέλευσης των συρμών θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο και θα διαμορφωθούν στα 4 λεπτά, από τα 4,5΄ που ήταν πέρσι.

Ταυτόχρονα, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου επιλύεται το πρόβλημα των διπλών χρονοαποστάσεων που δημιουργήθηκε στο τμήμα Αγ. Μαρίνα- Νίκαια μετά την έναρξη λειτουργίας των τριών νέων σταθμών της επέκτασης προς Πειραιά.

Στο εξής από τους σταθμούς «Αγ. Μαρίνα», «Αγ. Βαρβάρα» και «Κορυδαλλός» οι συρμοί θα διέρχονται με τις ίδιες χρονοαποστάσεις του δικτύου της γραμμής 3 (ανά 4΄ τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο) και μόνο ο σταθμός «Νίκαια» θα έχει πλέον διπλές χρονοαποστάσεις.

Ο σταθμός αυτός είναι προσωρινά τερματικός και η διάταξη της γραμμής δεν προβλέπει όλες εκείνες τις δυνατότητες (σημείο αλλαγής κατεύθυνσης του συρμού) που είναι απαραίτητες για να μπορεί να επιτευχθεί η χρονοαπόσταση που υπάρχει στο υπόλοιπο δίκτυο της Γραμμής 3. Εξυπακούεται ότι με την απόδοση στην κυκλοφορία της επέκτασης προς Πειραιά, στο σύνολό της, θα ομαλοποιηθούν πλήρως οι χρονοαποστάσεις και σε αυτό το σταθμό.