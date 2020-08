Πολιτισμός

Τσιπρας: ο Γιάννης Πουλόπουλος συνόδευσε τους έρωτες και την ανεμελιά μας

Με ποιο τραγούδι που ερμήνευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, τον αποχαιρετά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοινωση του για τον "τραγουδιστή του έρωτα".

«Ο Γιάννης Πουλόπουλος, που με το χρώμα της φωνής του συνόδευσε εικόνες αγάπης, ονείρων, παιδικής ανεμελιάς, έρωτα και χωρισμών των Ελλήνων, δεν είναι πια μαζί μας. Ήταν η φωνή του Νέου Κύματος, φωνή ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη. Έγινε η αγαπημένη φωνή μεγάλων συνθετών και στιχουργών, η μελωδική φωνή του λαϊκού ελληνικού κινηματογράφου και των μπουάτ», αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, «παρά τις τεράστιες επιτυχίες που τραγούδησε, έζησε όλη τη ζωή του σεμνά, μακριά από τα πολλά φώτα της δημοσιότητας. Και νομίζω πως έτσι πρέπει κι εμείς να τον αποχαιρετίσουμε, με τη σεμνότητα που είχε επιλέξει ο ίδιος να ζει. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους, σε όσους αγάπησαν τον ίδιο και τη φωνή του».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνόδευσε την ανάρτηση του με το τραγούδι «Ξημερώνει Κυριακή» από τον δίσκο «Ο δρόμος»:

Σε ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «Πενθούμε σήμερα για την απώλεια του Γιάννη Πουλόπουλου, ενός από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Από το 1963 που τον παρουσίασε πρώτος ο Μίκης Θεοδωράκης και για πολλές δεκαετίες μας συντρόφευε με τη φωνή του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.

Σηματοδότησε την εποχή των μπουάτ και του νέου κύματος με τον Γιάννη Σπανό, ήταν ο πρώτος που έκανε χρυσό δίσκο με το δρόμο του Πλέσσα και του Παπαδόπουλου, σπάζοντας το φράγμα των 3 εκ. δίσκων, ερμήνευσε τον λόγο πολλών ποιητών, και συνεργάστηκε με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες. Εδώ και πολλά χρόνια ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη μάταιη προβολή, ασχολούμενος με την ποίηση και τη ζωγραφική.

Η απώλειά του ας μας οδηγήσει να εκτιμήσουμε και πάλι τη δύναμη του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού ως μέρος του ελληνικού πολιτισμού. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του».