Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Άρση των μέτρων ειδικού χαρακτήρα στον Πόρο

Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τον Πόρο. Τι ισχύει στις υπόλοιπες περιοχές.

Με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα στον Πόρο, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, αίρονται τα μέτρα ειδικού χαρακτήρα που είχαν επιβληθεί στο νησί από 07-08-2020 για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Ο Πόρος παραμένει, ωστόσο, σε καθεστώς αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης με εφαρμογή των κάτωθι περιοριστικών μέτρων, τα οποία ισχύουν για 7 ημέρες από Τρίτη 25-08-2020 και ώρα 06.00 έως Τρίτη 01-09-2020 και ώρα 06.00:

Απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί.

Ανώτατο όριο 50 ατόμων για όλες τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθροίσεις, εκτός από αυτές στις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα στα εστιατόρια, τα θέατρα, τα σινεμά.

Αναφορικά με την άρση των ειδικών μέτρων, ο Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε: «Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους κατοίκους του Πόρου για τη συνεργασία τους, την υπομονή, αλλά και την επιμονή τους στην τήρηση των έκτακτων μέτρων που επεβλήθησαν στο νησί. Η υπεύθυνη στάση τους δείχνει ξεκάθαρα ότι όταν είμαστε συνεπείς στην τήρηση των μέτρων, αυτά πραγματικά αποδίδουν και πολύ γρήγορα ξαναβρίσκουμε την κανονικότητά μας. Σε αυτό το πνεύμα υπευθυνότητας συνεχίζουμε την προσπάθεια μαζί με όλους τους πολίτες».

Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, είναι δυνατή η αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε παρόμοιο καθεστώς περιοριστικών μέτρων βρίσκονται οι εξής περιοχές:

Οι Περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας, Πιερίας και Λέσβου.

Οι Δήμοι Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Ζακύνθου και Κω.