Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κύπρος: 17 κρούσματα σε πτήση από Μύκονο

Ακόμη πολλά εισερχόμενα κρούσματα εντοπίστηκαν, μέσα σε λίγες ώρες, στα αεροδρόμια του νησιού.

Τριάντα νέα κρούσματα κορονοϊού από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στα αεροδρόμια, ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε χθες το βράδυ η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης από συμβαλλόμενα εργαστήρια που διενεργούν τους εργαστηριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια, από σύνολο 346 εργαστηριακών διαγνώσεων εντοπίστηκαν 30 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19.

Και τα 30 θετικά στον ιό άτομα προέκυψαν από την εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών και επαναπατρισθέντων. Συγκεκριμένα:

Τα 17 άτομα εντοπίστηκαν από πτήση που έφτασε από την Μύκονο στις 22 Αυγούστου. Η πλειοψηφία των ατόμων συνδέονται μεταξύ τους.

Τα 10 άτομα εντοπίστηκαν από πτήση που έφτασε από το Άμστερνταμ στις 23 Αυγούστου.

Τα 3 άτομα εντοπίστηκαν από πτήση που έφτασε από το Λονδίνο στις 23 Αυγούστου.

Η διερεύνηση όλων των περιστατικών έχει αρχίσει και η ιχνηλάτησή τους συνεχίζεται.

Συνεπώς και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανέρχεται στα 1,451.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς επιτήρησης και αξιολόγησης των επιδημιολογικών δεδομένων, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να ταξινομήσει την Ολλανδία από την Κατηγορία Β στην Κατηγορία Γ, στο σχετικό δελτίο Τύπου που θα εκδοθεί εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της αύξησης του αριθμού των περιστατικών COVID-19 σε άτομα που ταξίδεψαν στο εξωτερικό και εντοπίζονται θετικά στον ιό κάποιες μέρες μετά το ταξίδι τους, συστήνεται στους πολίτες που επιστρέφουν από ταξίδι να επαναλαμβάνουν ιδιωτικά την εργαστηριακή εξέταση 7 μέρες μετά την άφιξή τους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο στο αεροδρόμιο με αρνητικό αποτέλεσμα. Νοείται ότι πολίτες που εκδηλώνουν συμπτώματα (βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αγευσία, δυσγευσία, ανοσμία) πριν την πάροδο των 7 ημερών, οφείλουν να επικοινωνούν αμέσως με τον Προσωπικό τους Ιατρό και να ακολουθούν τις οδηγίες του.

Πηγή: ΑΝΤ1 Κύπρου