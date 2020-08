Κοινωνία

Οι ανακοινώσεις για το άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)

Ο Στέλιος Πέτσας, η Νίκη Κεραμέως και η Καθ. Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, Βάνα Παπαευαγγέλου ενημέρωσαν για την έναρξη λειτουργίας όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης κατά τη νέα σχολική χρονιά.