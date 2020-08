Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεκίνησαν δοκιμές για εμβόλιο στην Ιταλία

Σήμερα ξεκίνησαν στη Ρώμη οι εμβολιάσεις εθελοντών. Πότε θα είναι διαθέσιμο, αν και αποτελεσματικό, το εμβόλιο.

Στην Ιταλία ξεκίνησαν σήμερα δοκιμές σε ανθρώπους ενός πιθανού εμβολίου κατά της covid-19.

Το ινστιτούτο Lazzaro Spallanzani στη Ρώμη, ένα νοσοκομείο που ειδικεύεται στις μολυσματικές ασθένειες, θα διεξάγει δοκιμές του εμβολίου σε 90 εθελοντές τις επόμενες εβδομάδες, με την ελπίδα το εμβόλιο αυτό κατά του κορονοϊού να είναι διαθέσιμο έως την άνοιξη του 2021.

Ο Φρανσέσκο Βάια, υγειονομικός διευθυντής του νοσοκομείου, δήλωσε στο Reuters ότι ο πρώτος εθελοντής, αφού λάβει το εμβόλιο, θα παραμείνει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο επί τέσσερις ώρες προτού του επιτραπεί να επιστρέψει στο σπίτι του, όπου θα παραμείνει υπό παρακολούθηση επί 12 εβδομάδες.

«Θα δούμε αν υπάρχουν παρενέργειες και αν (το εμβόλιο) παράγει αντισώματα», εξήγησε ο Βάια, ενώ πρόσθεσε ότι η δεύτερη φάση των δοκιμών θα πραγματοποιηθεί σε χώρες με μεγαλύτερα επίπεδα μόλυνσης, όπως η Βραζιλία και το Μεξικό.

«Αν καταφέρουμε να είμαστε γρήγοροι, θα έχουμε τα πρώτα εμβόλια στην αγορά την επόμενη άνοιξη», επεσήμανε ο ίδιος.

Το πιθανό εμβόλιο, που έχει την ονομασία GRAd-COV2 αναπτύχθηκε από την ReiThera, μια εταιρεία με έδρα στη Ρώμη. Οι αρχές της επαρχίας του Λατίου, γύρω από την ιταλική πρωτεύουσα, ανακοίνωσαν ότι οι αρχικές δοκιμές του πιθανού εμβολίου, που έγιναν μεταξύ άλλων και σε ζώα, είχαν θετικά αποτελέσματα.

Πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Ινδία, η Βρετανία, η Ρωσία και η Κίνα, διεξάγουν κλινικές έρευνες για πιθανά εμβόλια κατά της covid-19.

«Τα μυαλά και η έρευνα στη χώρα μας είναι στην υπηρεσία της παγκόσμιας πρόκλησης για την αντιμετώπιση της covid-19», έγραψε στο Facebook ο Ιταλός υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα ανακοινώνοντας την έναρξη των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους.