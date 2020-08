Πολιτική

Κεραμέως: Ίσως δεν ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου τα σχολεία

Πότε θη ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία.

Με αυξημένα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης θα χτυπήσει πρώτου κουδούνι την νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όπως τόνισε κατά την διάρκεια της ενημέρωσης η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.



Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό τα σχολεία ανοίγουν την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ωστόσο όπως είπε είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να παραταθεί κατά μια εβδομάδα η έναρξη των μαθημάτων, καθώς θα αξιολογηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, σύμφωνα με τους ειδικούς.



«Η απόφαση για υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε καιρό πανδημίας είναι σαν την αυτονόητη υποχρέωση τα παιδιά μας να φοράνε ζώνη στο αυτοκίνητο ή να κάθονται σε ειδικό κάθισμα, σαν την αυτονόητη υποχρέωση να εμβολιάζουμε τα παιδιά μας». Αυτό τόνισε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, παρουσία και της καθηγήτριας Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βάνας Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης σχετικά με τους όρους λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων για το σχολικό-ακαδημαϊκό έτος, 2020-21.

Η υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο πορεύεται με γνώμονα το καλό των παιδιών και χαρακτήρισε «χρέος» το να είναι τα παιδιά στο σχολείο.

«Η μάσκα είναι ασπίδα προστασίας για τα παιδιά μας και για τους γύρω μας», προσέθεσε η υπουργός, σημειώνοντας ότι τα παραπάνω τα τονίζει η ίδια η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία σε εκτενή ανακοίνωσή της.

«Εμπιστευτείτε και ως προς αυτό τις δυνατότητες προσαρμογής του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και τη λυτρωτική δύναμη της μαθησιακής διαδικασίας», τόνισε η υπουργός, «που μπορεί ακόμη και τη χρήση της μάσκας, ως ατομική πράξη, συλλογική συνθήκη και εκπαιδευτική διαδικασία, να τη μετουσιώσει σε χρήσιμο και δημιουργικό μάθημα ζωής για τα παιδιά μας. Μάθημα προσαρμοστικότητας, αλλά προπαντός μάθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Θα χρειαστεί λοιπόν το επόμενο διάστημα προσπάθεια, επιμονή, προσαρμοστικότητα. Είναι για το καλό των παιδιών μας και όλων μας».