Κοινωνία

Συλλήψεις στην Μύκονο για την κλοπή ρολογιού μεγάλης αξίας

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη και τη σύλληψη των δραστών.

Εξιχνιάστηκε το Σάββατο (22 Αυγούστου), έπειτα από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου, υπόθεση ληστείας - αφαίρεσης ρολογιού χειρός μεγάλης αξίας και συνελήφθησαν οι δράστες.

Ως προς το χρονικό της ληστείας, την 16 Αυγούστου 2020, στη Μύκονο, ο ένας από τους δράστες, στην είσοδο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφαίρεσε με βία ρολόι χειρός μεγάλης χρηματικής αξίας από γυναίκα, την οποία μάλιστα έριξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ακολούθως ο δράστης τράπηκε σε φυγή επιβιβαζόμενος σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο συνεργός του, την οποία στη συνέχεια εγκατέλειψαν.

Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό κατάφεραν μετά από επισταμένη και ενδελεχή συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων να εντοπίσουν το χώρο προσωρινής διαμονής των δραστών στη Μύκονο και να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία τους.

Κατά την έρευνα στο όχημα που χρησιμοποίησαν και στο χώρο διαμονής τους, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλαστό δελτίο ταυτότητας και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, (5) αυτοκόλλητες πινακίδες κυκλοφορίας δικύκλων με διαφορετικούς αριθμούς και 2.055 ευρώ.

Σε βάρος των δυο δραστών εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης για τα αδικήματα της ληστείας και της πλαστογραφίας.Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, οι δυο αλλοδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, την 21 Αυγούστου 2020, στον λιμένα της Πάτρας, όταν προσπαθούσαν να διαφύγουν στο εξωτερικό ακτοπλοϊκώς, κάνοντας χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι συλληφθέντες, κρατούνται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας και πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.