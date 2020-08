Αθλητικά

Sun: τρεις ποδοσφαιριστές επέστρεψαν με κορονοϊό από ελληνικά νησιά

Ένας διεθνής Άγγλος άσος και δύο ποδοσφαιριστές της Πρέμιερ Λιγκ.

Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώσθηκαν ένας διεθνής Άγγλος άσος και δύο παίκτες της Πρέμιερ Λιγκ επιστρέφοντας από τις διακοπές τους σε ελληνικά νησιά.

Σύμφωνα με τη Sun, πρόκειται για έναν παίκτη της Εθνικής Αγγλίας, και για δύο ποδοσφαιριστές της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο Ντέλε Άλι της Τότεναμ, που είναι τακτικό μέλος της Εθνικής, όσο και ο Τζορτζ Μπάλντοκ της Σέφιλντ, πέρασαν αρκετές μέρες στη Μύκονο στις αρχές του Αυγούστου. Και φυσικά ο άτακτος Χάρι Μαγκουάιρ

Επιστρέφοντας στην Αγγλία τρεις εξ αυτών υποβλήθηκαν σε τεστ για κορονοϊό και διαγνώσθηκαν θετικοί. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, είναι σε… πανικό εν όψει των προσεχών αγώνων των «λιονταριών» στο Nations League. H Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία και τη Δανία στις 5 και 8 Σεπτεμβρίου. Οι παίκτες έχουν τεθεί σε δεκαήμερη καραντίνα.