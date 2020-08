Πολιτική

Πέτσας κατά ΣΥΡΙΖΑ μετά το “παρών” για τις ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία

Τι είπε για την NAVTEX της Ελλάδας. Τι προβλέπει η νέα ΠΝΠ για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Η ενημέρωση από Χαρδαλιά και Τσιόδρα.

«Μετά την παράταση της προηγούμενης παράνομης τουρκικής NAVTEX, η Ελλάδα δεσμεύει με NAVTEX περιοχή μεταξύ ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Νοτίως Καστελορίζου, για τη διενέργεια αεροναυτικών ασκήσεων», ανέφερε ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

«Η NAVTEX θα ισχύσει από τις πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου έως τις βραδινές ώρες της 27ης Αυγούστου 2020» σημείωσε ο κ. Πέτσας και τόνισε: «Η Ελλάδα με ψυχραιμία και ετοιμότητα απαντά τόσο στο διπλωματικό, όσο και στο επιχειρησιακό πεδίο. Και με εθνική αυτοπεποίθηση κάνει ό,τι χρειάζεται για να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο, που εισάγονται το απόγευμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, λέγοντας ότι: «Στις 18:00 το απόγευμα, εισάγονται στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής οι συμφωνίες οριοθέτησης των Θαλασσίων Ζωνών μας με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Η εποχή των δισταγμών, τελείωσε. Πρόκειται για ιστορική στιγμή, στην οποία όλες οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να τοποθετηθούν ξεκάθαρα. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε καμία υπεύθυνη πολιτική δύναμη, ιδίως δε την Αξιωματική Αντιπολίτευση, να μην υπερψηφίσει αυτές τις συμφωνίες. Καλούνται λοιπόν να τοποθετηθούν, ναι ή όχι».

Κάθε Τρίτη και Παρασκευή ενημέρωση για τον κορονοϊό, από Ν. Χαρδαλιά, Β. Κοντοζαμάνη και Σ. Τσιόδρα

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας ανακοίνωσε την επαναφορά του υφυπουργού υγείας Β. Κοντοζαμάνη και του Σ. Τσίοδρα στις ενημερώσεις για την πορεία του κορονοϊού: «Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, στις 18:00, θα παραχωρείται συνέντευξη Τύπου του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιου για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, κ. Νίκου Χαρδαλιά, του Υφυπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη και του καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα, στο Υπουργείο Υγείας» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε: «Όταν ο κ. Τσιόδρας απουσιάζει, όπως αυτή την εβδομάδα, θα τον αντικαθιστά ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας, της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων του ΕΟΔΥ».

Τι προβλέπει η νέα ΠΝΠ για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού

Ο κ. Πέτσας ανέφερε ακόμα τι προβλέπει η νέα ΠΝΠ για να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού:

«Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

- Παράταση μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου, της δυνατότητας του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

- Δυνατότητα των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους. Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το σχετικό αίτημα, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζομένου-αιτούντος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή για χρονικό διάστημα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

- Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζομένου, δεν εφαρμόζει την διάταξη αυτή, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων για την εφαρμογή της, θα υφίσταται πρόστιμο, ύψους 5.000 ευρώ, για κάθε παράβαση».

"Η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα"

Συνεχίζοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επέκταση του φράκτη στον Έβρο, λέγονας: «Η Κυβέρνηση, μετά τα γεγονότα του Μαρτίου 2020 στην Ελληνοτουρκική μεθόριο του Έβρου, αποφάσισε την επέκταση του υπάρχοντος φράχτη. Η επέκταση θα κατασκευασθεί σε σημεία που υποδείχθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Αστυνομία». Όπως εξήγησε ο κ. Πέτσας, «Το έργο κατασκευής έχουν αναλάβει από κοινού οι 4 από τις 5 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 63 εκατομμύρια ευρώ και η παράδοσή του θα γίνει τμηματικά σε διάστημα 5 έως 8 μηνών από σήμερα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας στη συνέχεια πως «Τα αυξημένα μέτρα προστασίας - που θα σας ανακοινώσει η Υπουργός - στόχο έχουν να διασφαλίσουν τη συνέχιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για τη διαμόρφωση και λήψη αυτών των μέτρων, η Κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή των ειδικών» είπε πως ο Πρωθυπουργός «έχει εγκρίνει τη σημαντική ενίσχυση του Προϋπολογισμού της Παιδείας, ενίσχυση που κρίνεται απαραίτητη λόγω του κορονοϊού, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Η Υπουργός Παιδείας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό για όλο τον σχεδιασμό που αφορά την έναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών. Και αυτό, γιατί η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα».

Οι απαντήσεις Πέτσα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων

Αναφερόμενος στο "παρών" που αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ για την κύρωση συμφωνιών ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία κατά την ψήφισή τους στη Βουλή, ο κ.Πέτσας είπε ότι «σε σημαντικά εθνικά θέματα δεν χωρά "παρών". Δεν μπορεί να μην τοποθετείται μια πολιτική δύναμη σε τέτοια θέματα». Ο κ.Πέτσας σχολιάζοντας την κριτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ περί τμηματικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο, επικαλέστηκε δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στις 10 Ιουνίου στο forum των Δελφών, όπου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στη συμφωνία με Ιταλία, και εκτίμησε ότι πρέπει να οδηγήσει σε άμεση διαπραγματευση ΑΟΖ και με Αίγυπτο, συμφωνώντας με τη μερική οριοθέτηση, και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει τμηματικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε στις διερευνητικές επαφές και είπε ότι «είμαστε πάντα ανοιχτοί με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, να συζητήσουμε το μοναδικό υπό συζήτηση θέμα για εμάς, την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών».

Συνεχίζοντας, κατηγόρησε την Τουρκία πως αντί να προχωρά σε έμπρακτη αποκλιμάκωση, όπως δεσμεύθηκε, κλιμακώνει την ένταση με την μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί και την έκδοση Navtex.

«Να απασχολήσει τους εταίρους μας και εμάς ως άσκηση αξιοπιστίας κατά πόσο ο κ.Ερντογάν εννοεί τα όσα λέει. Έχει δρόμο η Τουρκία για να το αποδείξει. Αν φανεί αποκλιμάκωση είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε στιγμή» σημείωσε ο κ.Πέτσας. Λέγοντας ότι «το πλαίσιο συζήτησης με την Τουρκία δεν είναι ακορντεόν» διευκρίνισε: «Είναι το πλαίσιο των διερευνητικών επαφών που διακόπηκαν το 2016 με υπαιτιότητα της Τουρκίας. Γι αυτό το πλαίσιο μιλάμε και για τίποτε άλλο».

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Γερμανού ΥπΕξ Χάικο Μάας, αύριο στην Αθήνα, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στην Άγκυρα, και το ενδεχόμενο γερμανικής μεσολάβησης, ο κ.Πέτσας είπε ότι η Γερμανία είναι μια μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη της ΕΕ αυτή την περίοδο «και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα οποιαδήποτε πρωτοβουλία κι αν αναλάβει». Όμως τόνισε ότι «πρέπει να έχει αξιόπιστους συνομιλητές. Να αποδείξει η Τουρκία ότι είναι αξιόπιστος συνομιλητής».

Τέλος, ο κ.Πέτσας, απαντώντας σε ερώτηση για το ποιες κυρώσεις περιμένει η Ελλάδα από την Ευρώπη σε βάρος της Τουρκίας, είπε ότι είναι υποχρέωση του Ύπατου Εκπροσώπου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ να παρουσιάσει σχετική εισήγηση με κατάλογο κυρώσεων που θα προτείνει από την στιγμή που η Τουρκία εξακολουθεί να προχωρά σε προκλήσεις.

«Θα περιμένουμε την εισήγηση του κ. Μπορέλ και μετά θα τοποθετηθούμε» είπε ο κ.Πέτσας, ο οποίος έκλεισε λέγοντας ότι η αυριανή συνάντησή του με τη ΠτΔ είναι καθαρά εθιμοτυπική.