Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για Έβρο: Απετράπη η παράνομη είσοδος άνω των 61500 ατόμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα νέα μέτρα του ΓΕΣ στον Έβρο, στο πλαίσιο συνδρομής στην ΕΛ.ΑΣ.

Από την 28η Φεβρουαρίου έως και την 3η Αυγούστου τρέχοντος έτους απετράπη η παράνομη είσοδος στην περιοχή του Έβρου συνολικά 61.508 ατόμων, συνολικά, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Και η εισβολή στον Έβρο ακόμα συνεχίζεται».

Παράλληλα ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνει το ΓΕΣ «στο πλαίσιο συνδρομής στην ΕΛΑΣ, για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών, στην περιοχή του Έβρου». Όπως ανέφερε ο υπουργός, το ΓΕΣ:

Λαμβάνει αυξημένα μέτρα επίγειας και εναέριας επιτήρησης των συνόρων, με τμήματα ενεργών Μονάδων του Στρατού Ξηράς και τη χρήση πολλαπλών ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτροοπτικών αισθητήρων, ραδιοεντοπιστών κ.λπ.), καθώς και πτητικών μέσων.

Εγκαθιστά συνεχώς και σε μεγαλύτερη έκταση, βελτιούμενα εμπόδια, τα οποία αποσκοπούν στην καθολική αποτροπή παρανόμων εισόδων μεταναστών εντός ελληνικού εδάφους.

Διεξάγει μικτές περιπολίες με την ΕΛΑΣ και διαθέτει προσωπικό στο ενιαίο κέντρο Ελέγχου Επιτήρησης Συνόρων (ΕΚΕΕΣ), όπου υλοποιείται συντονισμός των διαθέσιμων δυνάμεων και μέσων.

Επιπρόσθετα, έχουν εκδηλωθεί ενέργειες για την κατασκευή και τοποθέτηση εμποδίων, διαφόρων τύπων, σε μεγάλο μήκος των συνόρων», κατέληξε ο υπουργός Άμυνας.