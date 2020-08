Κοινωνία

Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία

Τραγικός θάνατος για τον άτυχο άνδρα. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του στην περιοχή του Περάματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα για φωτιά σε μονοκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα.



Όπως διαπίστωσαν η φωτιά είχε εκδηλωθεί και περιοριστεί σε ένα δωμάτιο όπου εκεί εντοπίστηκε και ο άτυχος άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.



Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα ηλικίας 81 ετών.