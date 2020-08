Οικονομία

Τηλεργασία : Τι προβλέπει η νέα ΠΝΠ για εργοδότες και εργαζόμενους

Αναλυτικά η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας.

Σε τρεις άξονες κινείται η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την εξ αποστάσεως εργασία.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας, η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Παράταση μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου, της δυνατότητας του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Δυνατότητα των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους. Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το σχετικό αίτημα, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζομένου-αιτούντος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή για χρονικό διάστημα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζομένου, δεν εφαρμόζει την διάταξη αυτή, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων για την εφαρμογή της, θα υφίσταται πρόστιμο, ύψους 5.000 ευρώ, για κάθε παράβαση».