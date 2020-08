Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Το σχέδιο για το άνοιγμα των σχολείων πήγε διακοπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση μετά τις ανακοινώσεις Κεραμέως. Τι αναφέρουν τα κόμματα.

Η «επιτελική κυβέρνηση έκανε διακοπές», αναφέρει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Παιδείας, με τη οποία σχολιάζει την συνέντευξη Τύπου της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, για το σχέδιο ανοίγματος των σχολείων.

Ο κ. Φίλης υποστηρίζει ότι «πέραν της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και της αόριστης ενίσχυσης του Ολοήμερου προγράμματος, το «σχέδιο» που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας είναι ελλιπές, κατώτερο των αναγκών και ασφαλώς υπολείπεται του σχεδιασμού άλλων χωρών της Ευρώπης και του κόσμου».

Αναπτύσσοντας την κριτική του καταλογίζει στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ότι «δεν αξιοποίησε την καλοκαιρινή περίοδο ώστε σε συνεργασία με τους δήμους να θωρακίσει υγειονομικά τα σχολεία, δε μερίμνησε για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, δεν αύξησε τις δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση, δεν εξασφάλισε επιπλέον χώρους και αίθουσες ώστε να τηρηθούν οι κανόνες που υπαγορεύουν οι ειδικοί όσον αφορά την κοινωνική αποστασιοποίηση.

Συμπυκνώνοντας αναφέρει ότι «η απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου αποτυπώθηκε και στην ασάφεια σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση πορεύεται σύμφωνα με την τακτική «βλέποντας και κάνοντας».

Ακολούθως καλεί την κυβέρνηση «να αυξήσει άμεσα τις δαπάνες για την εκπαίδευση, να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού, να συνεργαστεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να βρεθούν πρόσθετοι χώροι και να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, καθώς και να συγκροτήσει συντονιστικό όργανο Παιδείας - Υγείας ανά Δήμο, το οποίο σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία θα παρακολουθούν την εξέλιξη της νόσο και θα προχωρούν σε στοχευμένες παρεμβάσεις».

Κλείνοντας αναφέρει: «Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ζητά από την αντιπολίτευση πνεύμα διαλόγου όταν στην πράξη αρνιόταν να συζητήσει οτιδήποτε σχετικό στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει εδώ και καιρό τα αναγκαία, κατά την κρίση του, μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Θα τα επαναλάβει και αύριο στη Βουλή, κατά την αργοπορημένη συνεδρίαση των Επιτροπών Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων».

ΚΙΝΑΛ: Αυτοσχεδιασμός, σύγχυση και αδιέξοδο για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

«Το σήριαλ ‘Έναρξη Νέας Σχολικής Χρονιάς' συνεχίζεται με αυτοσχεδιασμούς και εσείς παίζετε με την αγωνία των πολιτών», δήλωσε η Χαρά Κεφαλίδου σχολιάζοντας τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως για το σχέδιο έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Η αρμόδια βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής για τα θέματα Παιδείας επέκρινε την κ. Κεραμέως πως «εξαντλεί κάθε επικοινωνιακή δυνατότητα χωρίς να μιλά συγκεκριμένα. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι. Η υπουργός άνοιξε όλα τα κεφάλαια με ασάφειες και γενικολογίες διαβεβαιώνοντας ότι είμαστε έτοιμοι. Στα πολλά όμως ερωτήματα, απαντήσεις δεν δόθηκαν. Όλα παραπέμπονται σε μελλοντικές Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο! »

«Κατανοούμε το αδιέξοδο και τη σύγχυση. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος και τώρα η αδυναμία λύσεων είναι εμφανής. Σε κάθε περίπτωση η ηγεσία του υπουργείου επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα τις οδηγίες των Ειδικών. Ξεχνά όμως τους εκπαιδευτικούς που λείπουν συστηματικά από την εικόνα και ας είναι αυτοί που τελικά θα κληθούν να υλοποιήσουν τα μέτρα. Σε αυτή τη νέα πρωτόγνωρη σχολική χρονιά απουσιάζει ο σχεδιασμός ενός καινούργιου μοντέλου οργάνωσης σχολείου και οι εναλλακτικές λύσεις ανά περιοχή που η συγκυρία απαιτεί. Επιτέλους λίγη σοβαρότητα!», τόνισε η κ. Κεφαλίδου.

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της

«Σήμερα, σε συνθήκες αύξησης των κρουσμάτων κι ενώ ήταν γνωστό κι αναμενόμενο ένα δεύτερο κύμα πανδημίας, η κυβέρνηση παρουσίασε ένα σχέδιο που δεν μπορεί να καθησυχάσει τη λαϊκή οικογένεια και τους νέους, ενώ δημιουργεί νέα ερωτηματικά» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Σήμερα, είναι απολύτως επιτακτικό να περιφρουρηθεί το δικαίωμα των νέων στη μόρφωση και τη ζωή!» υπογραμμίζει το ΚΚΕ, για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείλνει «έστω και την τελευταία στιγμή, η κυβέρνηση να σταματήσει να χαρίζει δεξιά κι αριστερά εκατομμύρια ευρώ κι ας τα διαθέσει στην εκπαίδευση, στην υγεία του λαού, στην ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών, για να υλοποιηθούν τουλάχιστον τα παρακάτω:

Για τα σχολεία:

Η αποφυγή του συγχρωτισμού και η προστασία της υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών απαιτεί αποφασιστική μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, ώστε κανένα τμήμα να μην έχει πάνω από 15 μαθητές κι ας αφήσει η υπουργός τις γνωστές αλχημείες για 17 μαθητές ανά τάξη. Το αναγκαίο αυτό μέτρο είναι απολύτως ρεαλιστικό σε μια σειρά δήμους της χώρας (επαρχία, νησιωτική Ελλάδα) με την άμεση αξιοποίηση των εκατοντάδων σχολικών μονάδων, που έκλεισαν από το 2012 και μετά. Σε μια σειρά αστικά κέντρα χρειάζεται έγκαιρος σχεδιασμός για αξιοποίηση κατάλληλων δημοσίων κτιρίων, με ευθύνη του κράτους.

Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό Προϋπολογισμό για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, για να καλυφτούν τα δεκάδες χιλιάδες κενά και για να υπάρξουν άμεσα περισσότερα τμήματα με λιγότερους μαθητές. Στήριξη και γενίκευση των δομών ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, για να μην μείνει κανένα παιδί πίσω στη μορφωτική διαδικασία. Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές για την προμήθεια με το απαραίτητο υλικό (Μέσα Ατομική Προστασίας, είδη καθαρισμού, αντισηπτικά κ.λ.π.). 'Αμεση επανέναρξη του προγράμματος των σχολικών γευμάτων, που είναι απολύτως απαραίτητα σε χιλιάδες οικογένειες, που πλήττονται από τη φτώχεια και την ανεργία. Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που χρειαστεί και να ελέγχεται η διάδοση του ιού. Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και online μετάδοση των μαθημάτων.

Για τα ΑΕΙ:

Εδώ και τώρα να δοθεί έκτακτο κονδύλι στα πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εστίες για προσλήψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, για την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού, ώστε να ανοίξουν και να λειτουργήσουν με ασφάλεια για όλους τους φοιτητές. Να διατεθούν χρήματα από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τις τρέχουσες ανάγκες. Αξιοποίηση όλων των χώρων των ιδρυμάτων, με κατάλληλη διαμόρφωση τους, συνεδριακών κέντρων, δημοτικών, ιδιωτικών χώρων, για να τηρηθούν οι αναγκαίες αποστάσεις. Για την εξ' αποστάσεως εξέταση, να δοθεί δωρεάν εξοπλισμός, σύνδεση στο δίκτυο, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, διαμόρφωση και αξιοποίηση των χώρων Η/Υ για τους φοιτητές, αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό και ο απαιτούμενος χρόνος για να μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν. Να μην αποκλειστεί κανείς εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων για καθαριότητα, συντήρηση, φύλαξη στις εστίες. Να στεγαστούν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές. Μόνιμη επιδότηση φοιτητικής κατοικίας στις οικογένειες των φοιτητών σε μηνιαία βάση. Πύκνωση δρομολογίων των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τους φοιτητές, από και προς τις σχολές. Δωρεάν μετακίνηση στα υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να επιστρέψουν οι φοιτητές στον τόπο σπουδών τους.

«Αυτά τα μέτρα δίνουν ουσιαστικό νόημα στην ατομική ευθύνη, γιατί στηρίζουν τη ζωή εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών. Τα μέτρα αυτά δίνουν ουσιαστική απάντηση και στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας» τονίζει το ΚΚΕ προσθέτοντας: «Αντί γι' αυτά τα μέτρα, όμως, η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τον χρόνο που της έδωσε ουσιαστικά ο λαός και η νεολαία, έπαιξε στον τζόγο την υγεία του λαού και μέσα στο καλοκαίρι ψήφισε μια σειρά αντιδραστικές διατάξεις, ανάμεσα στις οποίες και την αύξηση των αριθμών ανά τάξη από 22 στους 25 μαθητές!».

«Εδώ και μήνες εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και φοιτητές, με βάση τη γνώση και την εμπειρία τους τονίζουν την ανάγκη υλοποίησης μέτρων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και ουσιαστική λειτουργία της μορφωτικής διαδικασίας. Ούτε νέες σχολικές τάξεις δημιουργήθηκαν, ούτε βρέθηκαν νέοι κατάλληλοι χώροι στα ΑΕΙ, ούτε εξασφαλίστηκε μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαριότητας σε όλα τα σχολεία και τα ΑΕΙ και φυσικά ούτε λόγος για αύξηση μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών. Φαίνεται τα μέτρα αυτά κοστίζουν και δεν ανήκουν στα πρωτόκολλα που απελευθερώνουν την κερδοφορία στα πλοία, στα αεροπλάνα ή στις εικόνες του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς» σημειώνει ακόμα το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του καταλήγοντας: «Η έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει άμεσα να συνδυαστεί με την πάλη για τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή του λαού και των παιδιών του».

Ελληνική Λύση: Η κ. Κεραμέως άφησε στο σκοτάδι και την ανασφάλεια χιλιάδες έλληνες μαθητές

Από την πλευρά της η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η «η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ...ανακοινώσει στο μέλλον τις τελικές αποφάσεις, αφήνοντας στο σκοτάδι και την ανασφάλεια χιλιάδες έλληνες μαθητές και τις οικογένειές τους. Δημιουργική ασάφεια για αποσυμφόρηση των τάξεων, για τον αριθμό των μαθητών, μηδενική μελέτη για την συνάφεια με την χωροταξία και το μέγεθος των τάξεων. Υποσχέσεις και «Θα» για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Ωφελημένοι από την σημερινή εξέλιξη δεν είναι οι μαθητές και οι γονείς, αλλά οι πωλητές μασκών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ αντιτίθεται στην ασάφεια του αριθμού των μαθητών χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα τετραγωνικά μέτρα όπως και στην υποχρεωτική χρήση μάσκας από μικρά παιδιά. Καλεί δε τους αρμοδίους να σεβαστούν τις απόψεις διακεκριμένων επιστημόνων που αντιτίθενται στην χρήση της, όπως άλλωστε και ο κύριος Τσιόδρας στο παρελθόν».

ΜέΡΑ 25: Άφαντη η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης

«Η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού και της κ. Κεραμέως παραμένει άφαντη», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Μέρα 25 σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας. Προσθέτει ότι «το υπουργείο Παιδείας που δεν έκανε καμία προετοιμασία για επαρκείς αίθουσες και προσωπικό για την έναρξη του σχολικού έτους το οποίο ήταν δεδομένο ότι θα συνέπιπτε με το 2ο κύμα της πανδημίας, τώρα επαφίεται στις μάσκες και στην «ατομική ευθύνη» των ανήλικων μαθητών». Το ΜέΡΑ 25 επισημαίνει ότι με σχολεία τα οποία θα έχουν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών απ' ότι πέρυσι ανά τάξη και ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό καθαριότητας, «οι μάσκες για το "επιτελικό κράτος" του κ. Μητσοτάκη σιγά σιγά πέφτουν, αποκαλύπτοντας το αποκρουστικό προσωπείο που μακιγιάρει άτσαλα η επικοινωνία».