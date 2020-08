Οικονομία

Αδήλωτα τετραγωνικά: Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εσωτερικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προθεσμία ρύθμισης για τα αδήλωτα τετραγωνικά λήγει στις 31 Αυγούστου.

Η ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά αφορά στα τετραγωνικά των ακινήτων που είναι ήδη δηλωμένα στο Ε9, αλλά υπάρχει διαφορά: εν προκειμένω είναι λιγότερα από όσα είναι καταγεγραμμένα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτό διευκρινίζει το υπουργείο Εσωτερικών, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την εν λόγω ρύθμιση.

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει, ταχύτατα, από κάθε ενδιαφερόμενο, μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη, ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://tetragonika.govapp.gr/), που αναπτύχθηκε από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Σημειώνεται πως για την υποβολή της διορθωτικής δήλωσης απαιτείται μόνον η ταυτοποίηση με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο Taxis.

Όσοι επιθυμούν να μπουν στη ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικών δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι δεν λειτουργεί η πλατφόρμα του Ε9.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση προβλέπει την απαλλαγή τελών και προστίμων της προηγούμενης πενταετίας.

Η προθεσμία για τα αδήλωτα τετραγωνικά λήγει στις 31 Αυγούστου και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δεσμευθεί πως δεν πρόκειται να δοθεί και τρίτη παράταση.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι όσοι κάνουν τη δήλωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου εντός του Σεπτεμβρίου και τα επιπλέον τετραγωνικά του ακινήτου τους δηλωθούν έως τότε, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ρύθμισης έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, χωρίς επιβολή προστίμων και επιπλέον τελών.

Προς το παρόν, 1.050.000 πολίτες έχουν μπει στην πλατφόρμα και έχουν δηλώσει επιπλέον 21 εκατ. τετραγωνικά μέτρα των ιδιοκτησιών τους, στοιχείο που αποδεικνύει ότι οι πολίτες έχουν αξιοποιήσει, ήδη, αυτήν τη ρύθμιση.