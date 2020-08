Πολιτισμός

Πλέσσας στον ΑΝΤ1: Δεν θα υπάρξει άλλος σαν τον Γιάννη Πουλόπουλο (βίντεο)

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μιλά για την πορεία και το ταλέντο του Γιάννη Πουλόπουλου αλλά και για την απώλεια στον χώρο της μουσικής με τον θάνατό του.