Κοινωνία

Ντελιβεράς “συγκρούστηκε” με σερβιτόρα (εικόνες)

Πώς χτύπησαν τα κεφάλια τους στη μέση παραλιακού δρόμου.

"Σύγκρουση" ντελιβερά με σερβιτόρα στην παραλιακή στα Καμένα Βούρλα, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το lamiareport, ο 22χρονος ντελιβεράς βλέποντας την τελευταία στιγμή την 19χρονη σερβιτόρα να βγαίνει ανάμεσα από τα αυτοκίνητα προσπάθησε να την αποφύγει.

Οι μαρτυρίες λένε ότι δεν την χτύπησε με το μηχανάκι, αλλά συγκρούστηκαν με δύναμη τα κεφάλια τους. Τόσο η κοπέλα όσο και ο ντελιβεράς μετά τη σύγκρουση βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Το κράνος του 22χρονου δικυκλιστή έφυγε, με αποτέλεσμα το παιδί πέφτοντας να χτυπήσει στο κεφάλι.

Επαγγελματίες αλλά και διερχόμενοι έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στα δυο τραυματισμένα παιδιά, που ήταν πεσμένα στο δρόμο μέσα στα αίματα.

Ταυτόχρονα κλήθηκαν και δυο ασθενοφόρα που παρέλαβαν τα δυο παιδιά, που είχαν τραυματιστεί σοβαρά και τα μετέφεραν αρχικά στο ΚΥ Καμένων Βούρλων και στη συνέχεια στο ΓΝ Λαμίας.