Πολιτική

Ερντογάν: Η Ελλάδα σπέρνει το χάος στην ανατολική Μεσόγειο

Νέες προκλητικές δηλώσεις και απειλές προς την Ελλάδα από τον Τούρκο Πρόεδρο. Τι είπε για την ελληνική NAVTEX.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι το τουρκικό ναυτικό δεν θα υποχωρήσει, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι σπέρνει το χάος στην ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν είπε ότι η Αθήνα δεν έχει το δικαίωμα να εκδίδει Navtex στις περιοχές που διεκδικεί η Άγκυρα. Πρόσθεσε ότι η ελληνική Navtex θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή ναυσιπλοΐα όλων των πλοίων στην περιοχή.

«Από εδώ και στο εξής η Ελλάδα θα είναι υπεύθυνη για όλες τις συγκρούσεις στις περιοχή και θα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση», φέρεται να είπε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Εξάλλου, ο Ερντογάν είπε ότι η ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στον Εύξεινο Πόντο είναι ο προάγγελος των καλών νέων που αναμένονται στη Μεσόγειο.