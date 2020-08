Οικονομία

Μείωση φορολογικών οφειλών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Τι προβλέπει η απόφαση που υπεγράφη από τον υφυπουργό Οικονομικών.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε σήμερα την απόφαση, με την οποία θεσπίζεται έκπτωση για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν εισπράττουν το 40% του μισθώματος στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο κ. Βεσυρόπουλος:

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δικαίωμα έκπτωσης 20% επί του εισπραχθέντος μισθώματος. Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, με ημερομηνία καταβολής μετά την 31η Ιουλίου 2020. Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές από ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και οφειλές από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Οι οφειλές που τυγχάνουν έκπτωσης αφορούν κατά σειρά:

α) Τον φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης,

β) Τον ΕΝΦΙΑ,

γ) Τον ΦΠΑ και

δ) Οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στον ΚΦΔ.

Επίσης, καθορίζεται ρητώς ότι το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν θα εισπραχθεί, δεν συνιστά εισόδημα και δεν θα φορολογηθεί.

Σε δήλωση του, ο κ. Βεσυρόπουλος τονίζει:

«Η Κυβέρνηση στηρίζει με ουσιαστικά μέτρα κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα που υφίσταται τις συνέπειες της πανδημίας. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δικαιούνται μείωση στις φορολογικές τους οφειλές, σε ποσοστό 20% επί του μισθώματος που τελικά εισπράττουν. Ο στόχος είναι να εξισορροπήσουμε τη ζημιά, την οποία έχουν υποστεί από το γεγονός ότι εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο».