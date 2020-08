Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ερευνητές εντόπισαν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα επαναμόλυνσης

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο ασθενής μολύνθηκε δύο φορές μέσα σε διάστημα τεσσαράμισι μηνών.

Ερευνητές στο Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα επαναμόλυνσης από τον κορονοϊό SARS-CoV-2, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα για την εξέλιξη της πανδημίας.

«Αυτή η περίπτωση δείχνει ότι μια επαναμόλυνση μπορεί να συμβεί λίγους μήνες αφότου κάποιος ανέρρωσε από την πρώτη μόλυνση», αναφέρει στην ανακοίνωση το τμήμα Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ (HKU). Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο ασθενής μολύνθηκε δύο φορές μέσα σε διάστημα τεσσαράμισι μηνών.

«Οι ασθενείς που προσβλήθηκαν ήδη από την Covid-19 θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι μπορεί να μολυνθούν και πάλι και οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις, να φορούν μάσκα και να πλένουν τα χέρια τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους συντάκτες της μελέτης, ο Κέλβιν Κάι-Ουάνγκ Το. «Αυτή η περίπτωση δείχνει ότι ίσως είναι αρκετά δύσκολο να εξαλειφθεί η Covid επειδή ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα και μπορεί να επαναμολύνει τους ανθρώπους», όπως συμβαίνει και με άλλους κορονοϊούς οι οποίοι προκαλούν το απλό κρυολόγημα, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η γενετική ανάλυση έδειξε ότι οι δύο διαδοχικές μολύνσεις στον ίδιο άνθρωπο προκλήθηκαν από δύο διαφορετικά στελέχη του ιού SARS-CoV-2 που προκαλεί την Covid-19. «Αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για νέα μόλυνση και όχι για παρατεταμένη παρουσία του ιού», εξήγησε ο Κέλβιν Κάι-Ουάνγκ Το.

«Δεδομένου ότι η ανοσία ίσως να μην διαρκεί για πολύ καιρό μετά τη μόλυνση, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμβολιασμού ακόμη και των ανθρώπων που έχουν ήδη μολυνθεί», επισημαίνουν οι ερευνητές. Επιπλέον, «τα εμβόλια ίσως να μην παρέχουν ισόβια προστασία» από την Covid-19, προειδοποίησαν.

Ο ασθενής, ένας άνδρας ηλικίας 33 ετών που κατοικεί στο Χονγκ Κονγκ, βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό για πρώτη φορά στις 26 Μαρτίου, αφού παρουσίασε συμπτώματα (βήχα, πονοκέφαλο, πονόλαιμο και πυρετό). Αφού ανάρρωσε, υποβλήθηκε σε τεστ και βγήκε αρνητικός δύο φορές.

Όμως στις 15 Αυγούστου, βρέθηκε ξανά θετικός και αυτή τη φορά δεν παρουσίαζε κανένα σύμπτωμα: ο ιός εντοπίστηκε τυχαία, επειδή υποβλήθηκε σε τεστ στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του από την Ισπανία, μέσω Ηνωμένου Βασιλείου.

«Δεν είναι πολύ πιθανό να εξαλειφθεί ο SARS-CoV-2 χάρη στη συλλογική ανοσία, όμως ενδεχομένως οι επόμενες μολύνσεις να είναι λιγότερο σοβαρές από την πρώτη, όπως έγινε και σε αυτόν τον ασθενή», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί στην αμερικανική επιστημονική επιθεώρηση Clinical Infectious Diseases.

Τους τελευταίους μήνες αναφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές του κόσμου πιθανές περιπτώσεις επαναμόλυνσης από τον ιό, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις.

Το ερώτημα της ανοσίας απέναντι στην Covid-19 περιβάλλεται από πολλούς άγνωστους παράγοντες: δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πόση προστασία προσφέρουν τα αντισώματα, τι ρόλο παίζουν τα Τ-λεμφοκύτταρα, ούτε πόσο διάστημα διαρκεί η ανοσία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι δεν θα πρέπει να εξάγονται βιαστικά συμπεράσματα. «Είναι δύσκολο να εξάγουμε οριστικά συμπεράσματα από μία και μοναδική περίπτωση. Δεδομένου του αριθμού των μολύνσεων σε όλον τον κόσμο, μία επαναμόλυνση δεν είναι κάτι αναπάντεχο», σχολίασε ο Δρ Τζέφρι Μπάρετ, του Wellcome Sanger Institute.