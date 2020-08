Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Ημέρα ανατροπών και "τακτοποιησης" θεμάτων η σημερινή. Ποιά ζώδια θα είνα τα πιό ωφελημένα.

ΚΡΙΟΣ: Η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να βελτιώσεις κάποια πράγματα στην καθημερινότητα σου, κυρίως όσο αυτά σχετίζονται με κάποιο θέμα υγείας ή κάποιο επαγγελματικό ζήτημα. Στην πρώτη περίπτωση μέσα από μια νέα γνωριμία ή κάποια συζήτηση που μπορεί να κάνεις θα βρεις εναλλακτικούς τρόπους που θα σου δώσουν λύσεις σε προβλήματα που φαίνονταν να επιμένουν, όπως για παράδειγμα κάποια κιλά ή και κάποιοι πόνοι που μπορεί να χρονίζουν. Στα επαγγελματικά οι εξελίξεις σου δίνουν το δικαίωμα να διεκδικήσεις καλύτερες απολαβές.

ΤΑΥΡΟΣ: Δεν πάει να καίγειται ο κόσμος γύρω σου, εκτός από μέλος μια κοινωνίας έχεις και τη δική σου ζωή η οποία αν τη δεις μεμονωμένα σήμερα μπορεί να είναι πολύ ευχάριστη. Για τους αδέσμευτους, οι εκπλήξεις στον ερωτικό τομέα μπορεί να έχουν τη δύναμη τυφώνα του παρασύρει τα πάντα στο πέρασμα του και δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Για τους δεσμευμένους πάλι, υπάρχουν εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους που έρχονται να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στη ζωή τους.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτό το τρίγωνο που σχηματίζει ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, με τον Ουρανό έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα και ανακατατάξεις στο σπίτι και τη δουλειά. Ακόμα κι αν με μια πρώτη ματιά οι αλλαγές αυτές σε φοβίζουν ή δε σου φαίνονται τόσο ευχάριστες είναι από εκείνες που δεν συνειδητοποιείς αυτή τη στιγμή ότι τις έχεις ανάγκη, αλλά που όταν τις ζήσεις θα καταλάβεις ότι έρχονται απλά για να σε ανανεώσουν και να σε βγάλουν από μία ρουτίνα στην οποία είχες παγιδευτεί.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το τρίγωνο του Ερμή με τον Ουρανό θα σουδώσει την ευκαιρία να ανανεώσεις κάποιες φιλικές σχέσεις, οι οποίες στην προσπάθειά σου να κρατήσεις τους τύπους ανάμεσα σας έχασες την ουσιαστική επαφή με τον άλλον. Είναι μία μέρα που μπορείς να αποκαλύψεις ή να ακούσεις μυστικά τα οποία θα σας φέρουν πιο κοντά. Από την άλλη, καλό θα είναι να απολαύσεις αυτό το καλοκαιρινό βράδυ παρέα με φίλους και κάνοντας νέες γνωριμίες που μπορεί να έχουν πολλαπλά οφέλη και στον ερωτικό, αλλά και στον επαγγελματικό τομέα.



ΛΕΩΝ: Οι εξελίξεις που θα φέρει για εσένα το τρίγωνο του Ερμή με τον Ουρανό ίσως νιώσεις ότι σε ξεβολεύουν, όμως με μία δεύτερη ματιά θα καταλάβεις ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι και ότι οι αλλαγές που έρχονται ίσως έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Είναι μία ευκαιρία σήμερα να διαπραγματευτείς τα οικονομικά σου δεδομένα μέσα σε μία συνεργασία, αλλά και να δεις αν το καράβι που λέγεται “σχέση” σε βοηθάει να πετύχεις τους στόχους σου και να νιώθεις καλά ή έχει σαπίσει και πρέπει να βουλιάξει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή, από το ζώδιό σου να σχηματίζει αυτή την πολύ θετική όψη με τον Ουρανό στον Ταύρο θα μπορέσεις να έρθεις σε καλύτερη επαφή πρώτα από όλα με τον εαυτό σου και τις ανάγκες του. Είναι γεγονός ότι όλοι μας παρασυρόμαστε μέσα στην καθημερινότητα και κάνουμε πράγματα από συνήθεια χωρίς να τα συνειδητοποιούμε. Η σημερινή μέρα λοιπόν θα σου δώσει την ευκαιρία να αρχίσεις να συνειδητοποιείς τι έχεις πραγματικά ανάγκη και πως και με ποιους θέλεις να ξοδεύεις την ενέργειά σου.

ΖΥΓΟΣ: Η σημερινή μέρα με αυτό το τρίγωνο του Ερμή με τον Ουρανό είναι πιθανό να φέρει μία ευχάριστη εξέλιξη σε κάποιο επαγγελματικό θέμα ή σε κάποιο θέμα υγείας ενός αγαπημένου σου προσώπου. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να φέρει και εξελίξεις σε κάποιο κληρονομικό ζήτημα, αλλά και το κλείσιμο μια υπόθεσης που μπορεί να σου είχε ρουφήξει πολύ φαιά ουσία το προηγούμενο διάστημα. Στα ερωτικά σου, το παρελθόν μπορεί να κάνει την επανεμφάνιση του, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να πείσει για ένα μέλλον που δε θα θυμίζει τις παλιές κακές μέρες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να σου μείνει αξέχαστη, αφού φαίνεται πως συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι μέσα από τις εμπειρίες τους και τα βιώματα τους σου δείχνουν μια άλλη πλευρά της ζωής την οποία αγνοείς ή παραβλέπεις. Κάτι τέτοιες στιγμές έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την κοσμοθεωρία μας και να μας βοηθήσουν να βάλουμε νέους στόχους στη ζωή μας, πιο ανθρώπινους και πιο ουσιαστικούς. Βέβαια μπορεί να είναι μία πολύ ευχάριστη μέρα και για την ερωτική σου ζωή, γι’ αυτό μη φορτώσεις το πρόγραμμά σου με δουλειές και ανούσιες συναντήσεις, εκτός αν το αμέσως επόμενο σενάριο είναι να κλειστείς μόνος στο σπίτι.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Εξελίξεις σε θέματα καριέρας και δουλειάς φέρνει για εσένα αυτό το τρίγωνο του Ερμή με τον Ουρανό. Συζητήσεις με πρόσωπα κύρους είναι πιθανό να αλλάξουν το πρόγραμμά σου αλλά και τις ισορροπίες μέσα στο επαγγελματικό σου περιβάλλον. Δεν αποκλείεται να προκύψει μία αναβάθμιση του ρόλου σου, όπως όμως δεν αποκλείεται και το να μπουν νέοι άνθρωποι στη δουλειά σου, οι οποίοι θα σου λύσουν τα χέρια και θα σου δώσουν τη δυνατότητα να βρεις περισσότερο χρόνο για εσένα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το τρίγωνο του Ερμή με τον Ουρανό στρέφει σήμερα το ενδιαφέρον σου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποια δημιουργικά σχέδια τα οποία μπορεί να έχεις, αλλά και, αν είσαι γονιός, και θέματα που αφορούν τα παιδιά και την εκπαίδευσή τους. Παρά τις δυσκολίες της εποχής, δεν αποκλείεται να θελήσεις να δραπετεύσεις κάνοντας ένα ταξίδι και αφιερώνοντας χρόνο στο έτερον ήμισυ που μπορεί να νιώθει παραμελημένο. Για σένα που ανήκεις στους αδέσμευτους του ζωδίου η σημερινή μέρα μπορεί να αποδειχθεί περιπετειώδης!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σημερινή μέρα με το τρίγωνο του κυβερνήτη σου, του Ουρανού, με τον Ερμή μπορεί να φέρει ευχάριστες εκπλήξεις σε κάποια γραφειοκρατική υπόθεση ή σε ένα κληρονομικό θέμα. Από την άλλη, είναι πιθανό να προκύψει και μία θετική εξέλιξη σε κάποιο πρόβλημα υγείας δικό σου ή ενός αγαπημένου σου προσώπου. Καλή μέρα επίσης και στο ενδεχόμενο που σκέφτεσαι να πραγματοποιήσεις κάποια αλλαγή κατοικίας, αφού μπορεί να βρεις ευκαιρίες με σημαντικά οφέλη για την τσέπη σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Νέες γνωριμίες που μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες φέρνει για εσένα αυτό το τρίγωνο του Ερμή με τον Ουρανό. Ακόμα κι αν δεν έχεις την καλύτερη των διαθέσεων η σημερινή μέρα φέρνει στη ζωή σου ανθρώπους που έχουν τη δύναμη να την ανανεώσουν και να της δώσουν νέες κατευθύνσεις. Εκμεταλλεύσου την επιρροή της όψης για να διαπραγματευτείς σημαντικές συμφωνίες, αλλά και για να συζητήσεις το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας που μπορεί να σου δώσει λύσεις εκεί που δεν τις περιμένεις.

Πηγή: astrologos.gr