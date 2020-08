Κοινωνία

Δολοφόνος έβαλε φωτιά στο σπίτι για να κρύψει τα ίχνη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ευρήματα των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησαν στην φρικτή αποκάλυψη, με θύμα τον ένοικο του σπιτιού.



Του Μανώλη Ασαριώτη

Μία δολοφονία κρύβεται πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, σε παλιά μονοκατοικία στο Πέραμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα, ένας άνδρας 81 ετών, φέρει τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό, ενώ το σπίτι παρουσιάζει ίχνη έρευνας.

Το κίνητρο παραμένει ασαφές, οι αστυνομικοί εκτιμούν ωστόσο ότι πιθανώς να πρόκειται για ληστεία μετά φόνου.

Ο δράστης φαίνεται να επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του με τον εμπρησμό.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.