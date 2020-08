Κόσμος

Ινδία: κατάρρευση πολυκατοικίας – Δεκάδες εγκλωβισμένοι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για να βγάλουν ζωντανούς τους ενοίκους.

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς πάνω από 60 ανθρώπους από τα συντρίμμια πολυκατοικίας σε βιομηχανική πόλη όχι μακριά από την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, τη Μουμπάι, δήλωσε αξιωματούχος σήμερα, ενώ η επιχείρηση διάσωσης είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Στο πενταώροφο κτίριο, κοντά σε μια φτωχογειτονιά στη Μαχάντ, ζούσαν σχεδόν 200 άνθρωποι. Κατέρρευσε το πρωί της Δευτέρας.

«Ένας ένοικος είναι νεκρός και άλλοι τουλάχιστον 30 είναι παγιδευμένοι», δήλωσε ο Μπαρατσέτ Μαρούτι Γκογκαουάλ, βουλευτής που εκπροσωπεί τη Μαχάντ, περίπου 165 χιλιόμετρα από τη Μουμπάι.

Το κτίριο 47 διαμερισμάτων κατέρρευσε σαν πύργος φτιαγμένος από τραπουλόχαρτα, ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας στον τόπο της καταστροφής.

Κάτοικοι και αστυνομικοί έψαχναν απελπισμένα στα συντρίμμια να βρουν επιζώντες, ενώ ασθενοφόρα διακόμιζαν τραυματίες σε νοσοκομεία εν μέσω των σφοδρών βροχοπτώσεων του μουσώνα και της ανησυχίας για την πιθανή μόλυνση από τον κορονοϊό.

Τα αίτια της καταστροφής δεν είναι γνωστά. Ωστόσο, οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στην Ινδία, εξαιτίας της αυθαίρετης δόμησης, της χρήσης ακατάλληλων υλικών, των κακοτεχνιών ή των παραβιάσεων του πολεοδομικού κανονισμού.

Κάθε χρόνο, οι σφοδρές βροχοπτώσεις την περίοδο των μουσώνων, από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο, προκαλούν την κατάρρευση πολλών οικημάτων που θεωρούνται επικίνδυνα.

Πάνω από 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 1.161 καταρρεύσεις κτιρίων στην Ινδία το 2017, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του ινδικού εθνικού μητρώου υποθέσεων ποινικής φύσης.