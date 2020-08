Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οι πέντε χώρες με τους περισσότερους νεκρούς

Εφιαλτικός ο παγκόσμιος απολογισμός θανάτων και κρουσμάτων, καθώς η πανδημία εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς στον πλανήτη.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 810.071 ανθρώπους από τα τέλη του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα επίσημα στοιχεία ως χθες βράδυ.

Έχουν διαγνωστεί 23.529.392 περιπτώσεις μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 196 χώρες και περιοχές.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα, με 177.215 νεκρούς. Ακολουθούν η Βραζιλία (115.309 νεκροί), το Μεξικό (60.480), η Ινδία (57.542) και το Ηνωμένο Βασίλειο (41.433).

Το Περού καταγράφει πλέον 600.438 μολύνσεις και 27.813 θανάτους.

Η Αργεντινή από την πλευρά της κατέγραψε νέο ρεκόρ 381 θανάτων σε 24 ώρες. Ο απολογισμός της πανδημίας στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής ανέρχεται σε 7.366 νεκρούς επί συνόλου 350.854 μολύνσεων.