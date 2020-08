Κοινωνία

Έτσι θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Τους κανόνες υγιεινής και τις αλλαγές στις οποίες υποχρεώνονται να προσαρμοστούν τα σχολεία περιέγραψε η Υπουργός Παιδείας.

«Ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός είναι την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τους, και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσουν τα μαθήματα, μια εβδομάδα νωρίτερα από άλλες χρονιές», σημείωσε η κ. Κεραμέως, ενημερώνοντας για τους όρους με τους οποίους θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου και τόνισε ότι, η τελική απόφαση για την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας των σχολείων θα ληφθεί την 1η Σεπτεμβρίου, αφού εξεταστεί η εξέλιξη της επιστροφής των εκδρομέων.

«Παρότι η έναρξη μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τις 7/9, ενδέχεται να υπάρξει κάποια παράταση. Στόχος είναι να περιοριστούν σημαντικά οι μετακινήσεις τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των σχολείων για να περιοριστεί η τυχόν μετάδοση από ασυμπτωματικούς», σημείωσε η υπουργός.

Η Ν. Κεραμέως επίσης απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς: να επιστρέψουν οι οικογένειες μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Όλοι οι μαθητές στις τάξεις

Η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθεί με όλους τους μαθητές σε καθημερινή βάση κατά τη νέα σχολική χρονιά. Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη στην Επικράτεια είναι 17 μαθητές.

«Η λειτουργία των σχολείων θα γίνει με αυξημένα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, τα οποία θα ελέγχονται αυστηρά για το καλό όλων μας και πρωτίστως των παιδιών μας», τόνισε.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν όλα τα σχολεία -από νηπιαγωγεία έως λύκεια, ολοήμερα, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Χρήση μάσκας

Η μάσκα θα χρησιμοποιείται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους, εκτός από την ώρα φαγητού.

Στους εξωτερικούς χώρους θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση συνωστισμού. Δεν προβλέπεται η χρήση μάσκας στα διαλείμματα, τα οποία θα είναι διαφορετικές ώρες ανά ομάδες μαθητών, ούτε στη γυμναστική.

Επίσης, η μάσκα θα είναι υποχρεωτική στα μέσα μεταφοράς μαθητών.

Για τους εκπαιδευτικούς η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική. Το ίδιο και για τους μαθητές όλων των ηλικιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στη χρήση μάσκας από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ' Δημοτικού.

Θα δοθούν οδηγίες του ΕΟΔΥ για μαθητές που εξαιρούνται από τη χρήση της μάσκας για συγκεκριμένους ιατρικούς λόγους.

Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας και από οδηγούς, συνοδούς, μαθητές κατά τη μεταφορά τους στα ειδικά μεταφορικά μέσα.

Κατά την περίοδο προσαρμογής προνηπίων, θα είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας από υγιές, σταθερό, συνοδεύον πρόσωπο/γονέα.

Όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως, η κυβέρνηση θα διαθέσει δωρεάν υφασμάτινες μάσκες σε όλους τους μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς.

Επικαιροποιημένες οδηγίες

Θα υπάρξουν επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Παιδείας προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σχετικά με τα αναγκαία μέτρα πρόληψης:

Ειδικές οδηγίες για τη χρήση της μάσκας,

Ενημερωτικές συνεδρίες σε μαθητές από εκπαιδευτικούς για τα μέτρα

Αλλά και από γιατρούς, στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ενημερωτικά βίντεο για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς.

Επίσης, θα διανεμηθούν, με μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντισηπτικά στα σχολεία, και προβλέπεται σχολαστικός καθαρισμός και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων και μετά το πέρας αυτής.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι και μέτρα πρόληψης

Προβλέπονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ σε σχολεία, σε περιπτώσεις που χρήζουν επέμβασης.

Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα, ώστε να περιοριστεί ο συγχρωτισμός πολλών διαφορετικών μαθητικών ομάδων.

Τα κυλικεία θα λειτουργήσουν προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες, με ειδική πρόβλεψη ΥΠΕΣ στη βάση οδηγιών της Επιτροπής.

Οι σχολικοί εορτασμοί θα διενεργούνται εντός κάθε τμήματος για την αποφυγή συγχρωτισμού διαφορετικών μαθητικών ομάδων.

Οι μαθητικοί διαγωνισμοί θα διενεργούνται με υποχρεωτική χρήση μάσκας και πλήρη τήρηση των λοιπών μέτρων προστασίας.

Δεν θα πραγματοποιούνται μέχρι νεωτέρας σχολικές εκδρομές και μαθητικά συνέδρια.

Οι επισκέψεις π.χ. σε μουσεία και δημόσια κτήρια, καθώς και οι περίπατοι επιτρέπονται ανά τμήμα.

Όσον αφορά τα αθλήματα, ενθαρρύνεται η άσκηση σε εξωτερικό χώρο. Στα ομαδικά αθλήματα οι ομάδες πρέπει να είναι μικρές και σταθερές ως προς τη σύνθεσή τους. Τα σχολικά πρωταθλήματα δεν θα πραγματοποιηθούν

Για τα εργαστήρια, προβλέπεται διατήρηση σταθερών ομάδων συνεργασίας και καθαρισμός των υλικών/εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση.

Στις αίθουσες Πληροφορικής, προβλέπεται καθαρισμός του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση.

Για τα Μουσικά Όργανα, προβλέπονται τα εξής:

Ειδικά σε περίπτωση χρήσης πνευστών οργάνων, να τηρείται απόσταση τριών μέτρων.

Προβλέπεται καθαρισμός οργάνων μετά από κάθε χρήση.

Ισχυρή σύσταση για χρήση παγουριού ή ατομικού νερού. Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, το υπ. Παιδείας συνεργάζεται με το Κοινωφελές ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη, το οποίο θα δωρίσει από ένα παγούρι σε όλους τους μαθητές δημοτικού της χώρας. «Πρόκειται για λύση που και εξυπηρετεί τους αναγκαίους όρους υγιεινής αλλά είναι και ωφέλιμη για το περιβάλλον. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη γενναιόδωρη αυτή προσφορά», τόνισε η κ. Κεραμέως.

Απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών

Εφεξής οι απουσίες σχετικά με τον κορονοϊό δικαιολογούνται:

Πρώτον, αν νοσεί από κορονοϊό ο ίδιος ο μαθητής/εκπαιδευτικός ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του. Απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Δεύτερον, αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως θα οριστεί από την Επιτροπή. Απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Τρίτον, αν ο εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχει οριστεί από το υπουργείο Εσωτερικών. Απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από το θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας, και στην περίπτωση αυτή θα παρέχει τηλεκπαίδευση σε μαθητές που παραμένουν σπίτι.

Για τους εκπαιδευτικούς που θα απουσιάζουν στο πλαίσιο των προϋποθέσεων, προβλέπεται η διδασκαλία μέσω τηλεκπαίδευσης. Και αντίστοιχα για τους μαθητές που θα απουσιάζουν, η παρακολούθηση μέσω τηλεκπαίδευσης. Ενώ έχουμε εξασφαλίσει επιπλέον πιστώσεις για την πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα χρειαστούν.

Για τους εργαζόμενους γονείς και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, θα υπάρξει ειδική μέριμνα για άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον έχουν παιδί που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και πρέπει να απουσιάσει από το σχολείο.

Τι θα ισχύσει για τα Ειδικά Σχολεία

Για τα Ειδικά σχολεία, προβλέπεται όμοια λειτουργία με τις λοιπές σχολικές μονάδες, με εξαίρεση τη διαφοροποίηση στη χρήση μάσκας ως εξής:

Για τους εκπαιδευτικούς καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μάσκας ή/και προμετωπίδας κατά περίπτωση, για παράδειγμα οι λογοθεραπευτές θα μπορούν να φορούν μόνο προμετωπίδα για λόγους χειλεοανάγνωσης

Για τους μαθητές η χρήση μάσκας προβλέπεται μόνο εφόσον είναι εφικτό. Σημειωτέον ότι τα τμήματα στην ειδική αγωγή είναι εξαιρετικά μικρά, με μέσο όρο 3 μαθητές.

Τι θα ισχύσει για τα ολοήμερα σχολεία

Για τα ολοήμερα σχολεία η λειτουργία θα είναι όμοια με τις σχολικές μονάδες. Υπάρχει πρόβλεψη για την επέκταση του θεσμού για να καλυφθούν περισσότεροι μαθητές.

Η υπουργός απηύθυνε θερμή παράκληση και προτροπή προς τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο.

«Το λέω αυτό και για παιδαγωγικούς λόγους και για να περιορίσουμε την επαφή των μικρών μαθητών με τις ευάλωτες ομάδες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες», τόνισε η υπουργός και πρόσθεσε ότι έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια, άνω των 100 εκατ. ευρώ, για να είμαστε σε θέση να προβούμε σε αυτήν την επέκταση.

Ελληνόγλωσσες Δομές Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Όσον φορά τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού, η λειτουργία τους ξεκινά βάσει απόφασης του Συντονιστή Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε χώρα.

Για τα φροντιστήρια προβλέπονται όμοιοι κανόνες λειτουργίας με τα σχολεία και αυστηροί έλεγχοι και εκεί.

Τι θα γίνεται σε περίπτωση κρούσματος

Σε περίπτωση κρούσματος θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ: θα κλείνει το τμήμα και θα ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών του κρούσματος.

Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας ενός τμήματος ή μίας σχολικής μονάδας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Τηλεκπαίδευση

Ως προς την τηλεκπαίδευση, είναι έτοιμες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας.

Για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, έχει πραγματοποιηθεί συνεργασία μεταξύ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και της εταιρείας CISCO για τους σκοπούς της τηλεκπαίδευσης, χωρίς χρέωση προς το Δημόσιο. Η σύνδεση των μαθητών και εκπαιδευτικών θα γίνεται με το ΠΣΔ.

Έχουν ήδη ενισχυθεί όλα τα σχετικά δημόσια δίκτυα, και υποδομές ΠΣΔ, e-class, e-me.

Έχουν εξασφαλιστεί εκ νέου μηδενική χρέωση δεδομένων σε όλες τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το υπουργείο.

Επιπλέον, έχει εξασφαλιστεί η ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολείων με πάνω από 70.000 φορητές συσκευές

Υπάρχουν έτοιμα, σειρά μαθημάτων εκπαιδευτικής τηλεόρασης για μαθητές Δημοτικού, και υπάρχει πάντα η δυνατότητα για επέκταση αυτών.

Έχουν ήδη εκπονηθεί και θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την κάλυψη της ύλης.

Έχουν ήδη εκπονηθεί επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση -είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ- και τα έχει ήδη παρακολουθήσει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ενώ ακολουθεί και άλλο πρόγραμμα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις στις 7 Σεπτεμβρίου

Οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου για τα Γενικά Λύκεια και τους Έλληνες του Εξωτερικού και στις 24 Σεπτεμβρίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια. Θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας που ίσχυσαν και κατά την τακτική εξεταστική περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Στα ΙΕΚ από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται τα εργαστηριακά μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου και στις 5 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η νέα χρονιά.

Η έναρξη της νέας χρονιάς θα γίνει με κανονική λειτουργία σε πλήρη σύνθεση, με αυξημένα μέτρα πρόληψης, όπως στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής μάσκας για όλους.

Τα εργαστήρια θα λειτουργήσουν με φυσική παρουσία στους χώρους των ΙΕΚ & των Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και σε όσες επιχειρήσεις προβλέπεται η παρουσία καταρτιζόμενων.

Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ

Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου, κανονικά, ενώ τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας την 15η Σεπτεμβρίου.

Επιστροφή για τους φοιτητές στα πανεπιστήμια για το χειμερινό εξάμηνο

Δια ζώσης θα πραγματοποιούνται οι κλινικές, εργαστηριακές ασκήσεις και οι ομάδες μελέτης μέχρι 30 ατόμων καθώς και οι μεγάλες/θεωρητικές διαλέξεις μέχρι 50 ατόμων, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Επίσης, ανακοίνωσε, όσον αφορά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020, ότι όπως και στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, είναι στην ευχέρεια των ΑΕΙ να αποφασίσουν τον τρόπο διενέργειάς της, είτε δια ζώσης με εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της Επιτροπής, είτε εξ αποστάσεως.

Αναλυτικά, μιλώντας για τη λειτουργία των δομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η κ. Κεραμέως ανέφερε τα εξής:

Ως προς το χειμερινό εξάμηνο, οι φοιτητές επιστρέφουν κανονικά στα Πανεπιστήμιά τους, στις πόλεις όπου βρίσκονται τα Παν/μιά τους.

Δια ζώσης θα πραγματοποιούνται οι κλινικές, εργαστηριακές ασκήσεις και οι ομάδες μελέτης μέχρι 30 ατόμων καθώς και οι μεγάλες/θεωρητικές διαλέξεις μέχρι 50 ατόμων.

- Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ενίσχυση από το ΥΠΑΙΘ του εκπαιδευτικού προσωπικού για διδασκαλία σε ολιγομελείς ομάδες μέσω ΕΣΠΑ, ύψους 5 εκατ. Euro. Υπολογίζονται περίπου 2000 θέσεις.

Για μεγάλες διαλέξεις άνω των 50 ατόμων, προβλέπεται εξ αποστάσεως διδασκαλία με δωρεάν παροχή ηλεκτρονικών πλατφορμών από τις εταιρείες Microsoft και Google, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά.

Μέτρα πρόληψης στα πανεπιστήμια

Τα μέτρα πρόληψης που θα λαμβάνονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αφορούν:

Στην υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους στις περιπτώσεις διδασκαλίας/μελέτης με φυσική παρουσία. Για τις κλινικές ασκήσεις, θα ισχύσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας που ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Οι φοιτητικές Εστίες θα λειτουργήσουν κανονικά, με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους κοινόχρηστους χώρους.

Στα εστιατόρια συνεχίζεται ο διαμοιρασμός φαγητού σε πακέτο.

Τα ίδια μέτρα θα ισχύσουν και για τα Κολλέγια.

Οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών

Στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης του δομών που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση και πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η κ. Κεραμέως, έχουν εγκριθεί οι κάτωθι δράσεις:

Σημαντική επέκταση Ολοήμερων Σχολείων: Επιπλέον κονδύλι άνω των 100 εκατ. ευρώ για την επέκταση των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, ώστε να μένουν περισσότερα παιδιά στο σχολείο έως τις 4.00μμ και να περιοριστεί η επαφή των παιδιών με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών

για την κάλυψη όσων κενών προκύψουν από την απουσία εκπαιδευτικών που αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, και

- για τη διενέργεια αποκλειστικά εξ αποστάσεως μαθημάτων («διαδικτυακά τμήματα»)

Όλα τα παραπάνω επιπλέον των 4.500 μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, και των διορισμών στη γενική εκπαίδευση που βαίνουν προς ολοκλήρωση και ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.

Αναβάθμιση δημόσιων πλατφορμών (e-class, e-me) μέσα από την ενίσχυση των δικτύων και του ανθρώπινου δυναμικού τους - ενισχυμένο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Εξοπλισμός σχολείων: ενισχύουμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων με πάνω από 70.000 φορητές συσκευές (laptop, tablet)

Προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία

Εκπαιδευτική τηλεόραση: δημιουργία εκ του μηδενός «βιβλιοθήκης» μαθημάτων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση - δυνατότητα για επέκταση

ΑΕΙ: ενίσχυση εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διενέργεια μαθημάτων σε ολιγομελείς ομάδες

Σχετικά με τις βιβλιοθήκες

Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, όπως ανέφερε η κ. Κεραμέως, θα είναι «κανονική», με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και τήρηση απόστασης 1,5 μ. μεταξύ των χρηστών. Τα μέτρα θα είναι πιο ενισχυμένα, «καθότι αναμειγνύονται διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες».