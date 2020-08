Υγεία - Περιβάλλον

“Γι’ αυτό έκανε το πείραμα με τη μάσκα”, λέει ο καρδιολόγος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καρδιολόγος εξηγεί γιατί έκανε το πείραμα που έγινε viral και απαντά σε εκείνους που λένε ότι είναι δύσκολο να δουλεύεις με μάσκα σε αντίξοες συνθήκες.

«Πρέπει να προλάβουμε πριν γίνει η έκρηξη. Οι χιονοστιβάδες δεν σταματούν όταν δημιουργηθούν. Θα χάσουμε πολλούς ανθρώπους αν ξεφύγει η κατάσταση....», τονίζει o καρδιολόγος Παναγιώτης Ιακωβής, που έκανε το πείραμα με τις πετά μάσκες, το οποίο έγινε viral.

Ο διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Ιακωβής έκανε έκκληση, σε όσους αψηφούν τον φονικό ιό, να πάρουν στα σοβαρά την πανδημία, γιατί διαφορετικά θα είναι υπεύθυνοι για ανθρώπινες ζωές δικών τους ανθρώπων που θα χαθούν.

Ο Παναγιώτης Ιακωβής εξήγησε ότι ένα πείραμα γίνεται για να δώσει μια και μόνο συγκεκριμένη απάντηση και δεν πρέπει με αφορμή αυτό να γενικεύουμε τα πάντα σε σχέση με την χρήση της μάσκας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

«Κάθε πείραμα έχει μια ερώτηση και μια απάντηση. Το πείραμα έγινε για να δώσει απάντηση στο αν η μάσκα είναι ασφαλής και αν ρίχνει το οξυγόνο. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι δεν ρίχνει τον κορεσμό και ότι η μάσκα είναι ασφαλής. Η απάντηση ήταν συγκεκριμένη, γι αυτό και μόνο το λόγο έγινε.....», είπε ο καρδιολόγος από τη Λαμία, τονίζοντας παράλληλα ότι έχουν δίκιο όσοι λένε ότι είναι διαφορετικό πράγμα να φοράς τη μάσκα για πολλές ώρες σε αντίξοες συνθήκες δουλειάς με υψηλές θερμοκρασίες.

Το πείραμα του Παναγιώτη Ιακωβή επικροτήθηκε από την επιστημονική κοινότητα και διακεκριμένους καθηγητές ιατρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού με ένα τόσο απλό τρόπο απέδειξε ότι η μάσκα προστατεύει και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή για την ασφάλεια τη δίκη μας και όσων είναι γύρω μας.

Πηγή: lamiareport.gr