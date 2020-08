Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: καμία ανοχή για μη χρήση μάσκας από μαθητή

Τι είπε για το ενδεχόμενο ανοίγματος σχολείων σε διαφορετικές ημερομηνίες ανά περιοχή. Δημιουργείται «χώρος καραντίνας» σε κάθε σχολείο. Τι είπε για τα 25 παιδιά στις τάξεις.

«Έχουμε μια κατεύθυνση. Είπαμε χθες ότι πηγαίνουμε για 7 Σεπτεμβρίου, αλλά καθώς είναι μια δυναμική κατάσταση, είπαμε ότι θα αποτιμήσουμε όλα τα δεδομένα και θα εφαρμόσουμε όσα πουν οι επιστήμονες για να δημιουργήσουμε για όλους περιβάλλον ασφάλειας και παιδαγωγικής αξίας. Την 1η Σεπτεμβρίου θα δούμε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί", η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως τόνισε, «μέχρι στιγμής, δεν έχουμε συζητήσει το ενδεχόμενο έναρξης του σχολικού έτους σε διαφορετικές ημερομηνίες σε κάποιες περιοχές, που είναι επιδημιολογικά επιβαρυμένες. Η συζήτηση αφορά την έναρξη του σχολικού έτους την ίδια ημέρα σε όλες τις περιοχές».

Η Υφ. Παιδείας επανέλαβε την έκκληση που απηύθυνε η Νίκη Κεραμέως προς γονείς και μαθητές να γυρίσουν από τις διακοπές τους άμεσα, ώστε να υπάρξουν κάποιες ημέρες απομόνωσης και να μπορέσει την 1η Σεπτεμβρίου να γίνει καλύτερα η αποτίμηση της κατάστασης και να ληφθούν αποφάσεις.

«Όταν κάνουμε διάλογο για την Παιδεία, πρέπει να μιλάμε με σοβαρότητα, δεδομένου ότι η Παιδεία προσφέρεται για αντιπολίτευση», ανέφερε απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν αναζητήθηκαν επιπλέον αίθουσες για να υπάρξουν ολιγάριθμα τμήματα μαθητών και να αποφευχθεί ο συνωστισμός, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν οι σχολικές μονάδες που μόλις άνοιξαν τα σχολεία τον Μάιο υποδέχθηκαν τα παιδιά, υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί που όλο το προηγούμενο διάστημα παρήγαν έργο, υπάρχει εξασφαλισμένη η καθαριότητα και η χορήγηση ειδών για την υγιεινή, έχει διασφαλιστεί η λειτουργία των σχολείων. Θα υπάρξουν οδηγίες για την λειτουργία των σχολείων, αλλά και της ύλης, καθώς έχει σημασία να υπάρξει η επανασύνδεση των παιδιών με την μάθηση. Είμαστε εδώ για να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία με ασφάλεια για τα παιδιά και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα».

Για την χρήση μάσκας από τους μαθητές

Όπως είπε η Υφυπουργό Παιδείας, «θα ζήσουμε και στα σχολεία μια νέα κατάσταση, όπως ζούμε σε όλη την καθημερινότητα μας. Θα είμαστε όλοι πάνω από τα παιδιά. Με τις κατευθύνσεις και τις διευκρινίσεις των γιατρών για το τι σημαίνει η χρήση μάσκας και με την βοήθεια των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών, θα αντιμετωπίσουμε την νέα κατάσταση».

Σε ότι αφορά την χρήση μάσκας από τα παιδιά και το ενδεχόμενο ορισμένα εξ αυτών, με προτροπή των γονιών τους, να μην φορούν μάσκα, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι δεν θα υπάρχει ανοχή σε τέτοιες περιπτώσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά «το σχολείο θα έχει κανόνες που θα ισχύουν για όλους. Φροντίζουμε για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά που μπορούν να εξαιρεθούν από την χρήση μάσκας ή την παρουσία στα σχολεία. Για όλους τους άλλους θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Ποιος δεν θα θέλει να φοράει το παιδί του μάσκα; Άλλωστε, η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη σε όλους τους κλειστούς χώρους στην καθημερινότητα όλων μας».

Όπως σημείωσε, «η χρήση μάσκας δεν θα είναι υποχρεωτική στα διαλείμματα, εκτός εάν παρατηρηθούν φαινόμενα συγχρωτισμού».

Σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος κορονοϊού σε μαθητή, θα σταματά η λειτουργία του τμήματος και θα υπάρχει ιχνηλάτηση των επαφών του, ενώ το παιδί, όπως είπε η κ. Ζαχαράκη, έχρι να ειδοποιηθούν οι γονείς του θα βρίσκεται σε ειδική αίθουσα που θα υπάρχει σε κάθε σχολείο, ως χώρος απομόνωσης.

Στην κριτική για την αύξηση του αριθμού των μαθητών σε τάξεις εν μέσω πανδημίας, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι «ουσιαστικά επανήλθε το τμήμα του νηπιαγωγείου και της πρώτης Δημοτικού στα 25 παιδιά, ενώ υπήρχε κανονικά το όριο των 25 παιδιών για όλες τις άλλες τάξεις. Άλλωστε, η μείωση του αριθμού των παιδιών, ίσχυσε μόνο για έναν χρόνο και για αυτά τα τμήματα. Η αλλαγή έγινε λόγω των αναγκών, κυρίως στα αστικά κέντρα».

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι «διορίστηκαν ήδη 4.500 καθηγητές στην Ειδική Αγωγή και έχει ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης 5.250 καθηγητών στην γενική εκπαίδευση, που θα διοριστούν το 2021. Φέτος θα διοριστούν πολύ νωρίς, από σήμερα, χιλιάδες αναπληρωτές, οι οποίοι θα πάνε άμεσα στις θέσεις τους».