Ελεύθερος ο Ροναλντίνιο

Πέντε μήνες μετά τη σύλληψή του,η περιπέτεια τελείωσε και μπορεί να επιστρέψει στη Βραζιλία.

Δικαστής στην πρωτεύουσα της Παραγουάης, Ασουνσιόν, τερμάτισε τον κατ 'οίκον περιορισμό του Ροναλντίνιο, ανοίγοντας τον δρόμο για να επιστρέψει στη Βραζιλία τερματίζοντας μια δοκιμασία άνω των πέντε μηνών που ξεκίνησε, όταν προσπάθησε να εισέλθει στη χώρα με πλαστό διαβατήριο.

Ο δικαστής συμφώνησε σε μια «υπό όρους αναστολή» των κατηγοριών, απαλλάσσοντας αποτελεσματικά τον παίκτη από κάθε ευθύνη, αλλά τον διέταξε να πληρώσει 90.000 δολάρια σε έξοδα, τα οποία θα δοθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

«Το προληπτικό μέτρο του περιορισμού κατ΄όικον καταργείται, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί από την δικαιοσύνη της Παραγουάης», δήλωσε ο δικαστής Γκουστάβο Αμαρίγια στο δικαστήριο.

Ο Ροναλντίνιο, ο οποίος φορούσε μαύρο μπλουζάκι, καπέλο και μάσκα στο δικαστήριο, παρέμεινε χωρίς έκφραση και με τα χέρια σταυρωμένα μετά την απόφαση.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας προγραμμάτισε να εγκαταλείψει σήμερα την πρωτεύουσα της Παραγουάης προκειμένου να ταξιδέψει στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με ιδιωτικό αεροπλάνο.

Ο χαρισματικός επιθετικός, που βοήθησε τη Βραζιλία να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, συνελήφθη στις 6 Μαρτίου μαζί με τον αδερφό του Ρομπέρτο Ασίς όταν προσπάθησαν να εισέλθουν στην Παραγουάη με πλαστά διαβατήρια της Παραγουάης.

Κρατήθηκαν στη φυλακή για 32 ημέρες πριν αφεθούν ελεύθεροι σε κατ 'οίκον περιορισμό σε ένα κορυφαίο ξενοδοχείο στην Ασουνθιόν μετά την καταβολή εγγύησης 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εισαγγελείς της υπόθεσης δήλωσαν ότι δεν βρήκαν «κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο Ροναλντίνιο συμμετείχε άμεσα στην απόκτηση των παράτυπων εγγράφων».

Τα αδέρφια τόνισαν επανειλημμένα την αθωότητά τους με τον δικηγόρο τους να αποκαλεί την κράτησή τους «αυθαίρετη, καταχρηστική και παράνομη».

Ο Ροναλντίνιο, που έπαιξε τελευταία επαγγελματικά το 2015, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στον κόσμο από την FIFA το 2004 και το 2005.