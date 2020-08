Κοινωνία

Βρέθηκε τη νύχτα ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί

Που εντοπίστηκε το παιδί, για το οποίο είχε σημάνει "συναγερμό" ο Σύλλογος "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 13χρονου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί απο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, ότι κατά τις βραδινές ώρες, βρέθηκε το παιδί, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που το αναζητούσαν.

Ο 13χρονος βρέθηκε κοντά στο σπίτι του και είναι καλά στην υγεία του.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον 13χρονο για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.