Πολιτική

Κορονοϊός - Τσιάρας στον ΑΝΤ1: εξετάζονται αυστηρότερες ποινές για τα fake news

Τι είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης για τις θεωρίες συνωμοσίας και τους διακινητές τους. Τι θα ισχύσει για την λειτουργία των δικαστηρίων από τον Σεπτέμβριο.

«Όσοι πιστεύουν ότι ο κορονοϊός δεν είναι κάτι υπαρκτό, αρκεί να δουν τους 810.000 νεκρούς, τα εκατομμύρια των κρουσμάτων και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και πρέπει να σταματήσουν να πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, καθώς τίθενται θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας», είπε ο Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Ο Υπ. Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στο άρθρο του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι 3 χρόνια για την διασπορά ψευδών ειδήσεων που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια Υγεία, λέγοντας ότι εξετάζεται η αυστηροποίηση του πλαισίου, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες στην ελληνική Πολιτεία να εντοπίσει τέτοιες συμπεριφορές, που αναπτύσσονται κυρίως μέσω του διαδικτύου και να τις εντοπίσει, σημειώνοντας ότι «το ζητούμενο είναι να μην φθάσουμε σε τέτοιο σημείο. Δεν χρειάζονται υπεραπλουστεύσεις ούτε λαϊκισμός, αλλά σοβαρότητα και ευθύνη από όλους»

Για την λειτουργία των δικαστηρίων, ο Κ. Τσιάρας σημείωσε ότι «από την 1 έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα είναι η παράταση του προηγούμενου δικαστικού έτους και μετά θα αρχίσει το νέο δικαστικό έτος. Είναι σε εφαρμογή μια ΚΥΑ που προβλέπει μέτρα και χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των δικαστηρίων, η οποία είναι εν ισχύ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Είμαστε σε επαφή με την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων για να δούμε εάν πρέπει να υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα και ποια μπορεί να είναι αυτά».

Όπως σημείωσε ο Υπ. Δικαιοσύνης, στην διάρκεια των διακοπών υπήρχαν μεμονωμένα κρούσματα κορονοϊού σε δικαστικούς υπάλληλους, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό ζήτημα που αφορά στην λειτουργία της Δικαιοσύνης, ενώ είπε ότι κατανοεί την ανησυχία όσων εμπλέκονται σε μεταγωγές, επαφή με συλληφθέντες και εκδίκαση αυτόφωρων αδικημάτων, τονίζοντας ότι έχει ληφθεί μέριμνα με τεχνικά μέσα πχ. τοποθέτηση υαλοφραγμάτων, αλλά και υπάρχει προσοχή από όλους όσοι μετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες.