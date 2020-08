Υγεία - Περιβάλλον

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης στον ΑΝΤ1 για την μάσκα και τα σχολεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Καθ. Επιδημιολογίας για την αύξηση των κρουσμάτων και την μείωση του δείκτη μεταδοτικότητας (R0). Τι ζητούν οι γονείς από την Πολιτεία.