Κοινωνία

Καρέ καρέ η διάσωση άνδρα από χαράδρα στην Σαμοθράκη (βίντεο)

Εντυπωσιακές εικόνες από το ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας που διέσωσε τον άνδρα.

Το Σάββατο 22 Αυγούστου 2020, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) διέσωσε έναν Βρετανό τουρίστα, ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος σε χαράδρα στη Σαμοθράκη.

Ο Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται καλά στην υγεία του.

Οι εικόνες από την διάσωση είναι εντυπωσιακές: