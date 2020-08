Πολιτική

Ντονμέζ: Διαπιστώσαμε ροή αερίου στις γεωτρήσεις μας στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας κάνει λόγο για ευρήματα στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ κατηγορεί την Ελλάδα ότι «προκαλεί».

«Όπως ξέρετε εκεί κάνουμε την 8η γεώτρηση μας. Σε 2 χρόνια κάναμε 8 γεωτρήσεις. Διαπιστώσαμε ροή αερίου στις γεωτρήσεις μας. Όμως μέχρι στιγμής δεν είμαστε σίγουροι όπως είμαστε στη Μαύρη Θάλασσα. Χρειάζονται κι άλλες έρευνες» δήλωσε σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο A Haber o υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ, αναφερόμενος στις έρευνες του Oruc Reis, του Μπαρμπαρός και του Γιαβούζ.

«H Eλλάδα κάνει προβοκάτσιες και συνέχεια οδηγεί την κατάσταση με προκλήσεις. Όπως ξέρετε είχε συμβεί και μια επακούμβηση την προηγούμενη φορά ανάμεσα στις δυο πλευρές. Και όπως δήλωσε ο πρόεδρος μας τους δώσαμε την κατάλληλη απάντηση. Κι αν υπάρχει παρόμοια ενέργεια εκεί, ο στόλος μας είναι εκεί θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Εύχομαι η Ελλάδα να μην κάνει κάτι τέτοιο. Εμείς πάντως συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα μας στην ανατολική Μεσόγειο με το Ορούτς Ρείς αλλά και το Μπαρμπαρός κάνει σεισμικές έρευνες νοτιοανατολικά της Μεσογείου όπως και το Γιαβούζ κάνει τις γεωτρήσεις», σημείωσε ο Υπουργός Ενέργειας.