Σε νέα ώρα το Κεντρικό Δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει σε νέα ώρα μετάδοσης, αλλά με την ίδια μαχητικότητα και αξιοπιστία.

Έχοντας κερδίσει, με το κύρος και την αντικειμενικότητά του, την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών, το ANT1NEWS μπαίνει δυνατά στη μάχη της ενημέρωσης, σε νέα ώρα μετάδοσης, αλλά με την ίδια μαχητικότητα και αξιοπιστία.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:50, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 θα βάζει τη σφραγίδα του στην ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού, φέρνοντας στο προσκήνιο τα γεγονότα, αναδεικνύοντας τους πρωταγωνιστές και αποκαλύπτοντας την ουσία πίσω από τις ειδήσεις. Γιατί η ενημέρωση είναι η δύναμη του πολίτη!

Ο Νίκος Χατζηνικολάου μαζί με το ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του ΑΝΤ1 θα είναι και φέτος εκεί που χτυπά η καρδιά των εξελίξεων, εντός και εκτός συνόρων, παρουσιάζοντας μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και έγκριτες αναλύσεις την πιο έγκαιρη, έγκυρη και σφαιρική καταγραφή της ειδησεογραφίας.

ANT1NEWS: Καθημερινά στις 18:50 - Νέα ώρα μετάδοσης, ίδια μαχητικότητα και αξιοπιστία.